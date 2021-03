Slag om Vlaanderen laatste kans voor Buffalo's: kapitein onzeker, Club Brugge met enorme opsteker

Club Brugge en AA Gent gaan op maandagavond in de Slag om Vlaanderen op zoek naar een belangrijke driepunter.

Normaal gezien ging de wedstrijd al plaatsvinden enkele weken geleden, maar het coronavirus strooide toen roet in het eten.

Door de vele positieve gevallen bij Club Brugge kon de match niet doorgaan, ondertussen ziet alles er toch weer wat beter uit bij blauw-zwart. Ook Bas Dost is opnieuw van de partij.

Revanche

Samen gaan ze op zoek naar revanche, want de heenwedstrijd in Jan Breydel werd met het kleinste verschil gewonnen door AA Gent.

De Buffalo's moeten het mogelijk wel doen zonder Vadis Odjidja. Die zit opnieuw in de selectie, maar is nog onzeker. Het is afwachten tot maandagavond, eventueel bij de opwarming. Gent speelt stilaan zijn laatste troeven uit richting de play-offs.

Wie zal het halen? Club Brugge is oppermachtig en de favoriet, een gokje op Gent kan bijna drie keer je inzet opleveren!