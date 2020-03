Mats Rits zorgt met nieuw belangrijk doelpunt voor Brugse bevrijding én Europees ticket in Genk

KRC Genk en Club Brugge hebben de zondag geopend met een beklijvende en interessante topper die voor beide ploegen van groot belang was. Na een verschroeiend begin waren de verwachtingen misschien iets té hoog.

KRC Genk zag KV Mechelen op vrijdagavond al winnen op STVV en moest dus winnen om zijn stekje in de top-6 opnieuw te veroveren, terwijl Club Brugge de 5-0 pandoering op bezoek bij Manchester United wilde wegpoetsen met een deugddoende prestatie.

Clement gehuldigd

Philippe Clement werd voor de wedstrijd gehuldigd voor zijn kampioenenjaar vorig seizoen met de Limburgers. Hij posteerde Openda op de bank en moet het de komende weken zonder Vormer en Dennis zien te regelen. Tau en Diatta kwamen zo in de basiself terecht. Bij Genk geen Maehle (geschorst) en Onuachu (geblesseerd), waardoor Daehli zijn basisdebuut kreeg.

De start van de wedstrijd deed absoluut het beste vermoeden in de Luminus Arena. Bij de eerste de beste kans was het al meteen raak voor Club Brugge: Clinton Mata deed gelegenheidslinksachter Drie Wouters duizelen en kwam met een prima voorzet, die door De Ketelaere tegen de touwen werd gedrukt.

Vijf minuten later hingen de bordjes alweer op gelijke hoogte, toen Ito een slechte bal van Sobol ergens tussen Mechele en Deli in opraapte en de blunder meteen afstrafte: 1-1 en nog 82 minuten op de klok, meer dan hoopgevend.

Razende openingsfase krijgt geen gevolg

Daarna viel de wedstrijd echter in als een broodje zonder het nodige gist. Smakelijk werd het zelden nog, opwindend dan weer wel door flink wat stevige duels en een ferme fout hier en daar. Het was wachten op iemand om het verschil te maken.

Ito had vlak voor rust Mignolet getest met een vrije trap, blauw-zwart kwam er na de pauze het dichtste bij met pogingen van Schrijvers en De Ketelaere op de paal en Rits had altijd moeten afwerken, maar mikte nog op Didillon.

Pas in de laatste minuut kon Rits voor het verschil zorgen, door een prima voorzet van Okereke over Didillon heen te koppen. Blauw-zwart is zo zeker van de leidersplaats bij de start van de play-offs, Genk mist de kans om zijn stekje in de top-6 opnieuw in te nemen en zal de komende weken vol aan de bak moeten.