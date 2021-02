Zulte Waregem wint zoutloze Vlasico en klimt op naar 5e plaats in klassement

Dat een derby zonder supporters toch niet hetzelfde is dan eentje met supporters, hebben KV Kortrijk en Zulte Waregem bewezen in een Vlasico zonder veel vuur en goed voetbal. Zulte trok aan het langste eind en klimt zo naar de 5e plaats in de competitie.

Na enkele minuten kreeg Jelle Vossen meteen een grote kans om de score te openen maar de aanvaller van Zulte Waregem kon zijn voet niet genoeg tegen de bal zetten. Over de rest van de eerste helft kunnen we kort zijn want op twee minuten na was er niets te beleven aan het Guldensporenstadion. De thuisploeg kwam eerst op voorsprong via winteraankoop Palaversa. De jonge Kroaat rondde een mooie actie van Selemani af.

Lang kon KV Kortrijk niet genieten van de voorsprong want amper een minuut later kreeg Zulte Waregem een penalty. Bruno werd neergehaald door Derijck en de bal ging op de stip. Doelman Ilic dook naar de juiste kant maar de penalty van Bruno was te goed getrapt. Verder viel er niet veel te beleven in een matige eerste helft.

© photonews

Wie hoopte op meer doelgevaar in de tweede helft, kon zich meteen verwarmen aan een schot van Teddy Chevalier na nog geen minuut. Maar zijn poging was te slap en belandde in de handen van Bostyn. Bij Zulte Waregem kwam het gevaar vooral via Bruno maar hij kon zijn pogingen niet kadreren.

Plots was het dan toch zover. Dompé zag dat Chory vrij kwam inlopen en verstuurde een voorzet richting het centrum. De Tsjech nam de bal perfect op zijn voet en plaatste hem zeer vakkundig in de bovenhoek.

Bitsige slotfase

De wedstrijd werd wat bitsiger in de slotfase. Bruno en De Bock kregen een gele kaart nadat ze een aanval van Kortrijk duidelijk foutief afstopten. Met nog 10 minuten te gaan lukte het de thuisploeg toch om erdoor te komen maar de kopbal Gueye werd gestopt door een goed keepende Bostyn.

Kortrijk probeerde nog wel een slotoffensief op te zetten maar kwam voetballend niet meer tot doelgevaar. Zulte Waregem mag blijven hopen van een plekje in play off 1.