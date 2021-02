Voorbeschouwing: Vlasico zonder sfeer, wie trekt aan het langste eind in duel tussen Kortrijk en Zulte Waregem?

Zaterdagavond spelen KV Kortrijk en Zulte Waregem de laatste wedstrijd van de dag op de 29e speeldag in de Jupiler Pro League. Een derby zonder supporters, dat doet altijd pijn aan het supportershart.

KV Kortrijk

De thuisploeg is gebrand om de derby te winnen tegen Zulte Waregem. Met 10 punten voorsprong op Moeskroen is de redding toch echt wel zo goed als zeker en de plaatsen voor een ticket in de play offs zijn duur. Een overwinning tegen de buren zou er voor kunnen zorgen dat het seizoen opeens helemaal geslaagd is.

Al zullen ze het bij KVK wel moeten doen zonder de geschorste Trent Sainsbury en de geblesseerden GIlles Dewaele en Yehvenii Makarenko. Toch alle drie basisspelers bij een Kortrijk op volle sterkte. Maar Kortrijk zit wel in een goede flow, De Kerels wonnen op de vorige speeldag nog met 0-2 op het veld van Anderlecht.

Zulte Waregem

Zulte Waregem begon enorm slecht aan het seizoen maar doet nu nog mee voor een plekje in play off 1. Ze staan op de 7e plaats met slechts 3 punten achter de 4e plaats van KV Oostende. Zulte won vorig weekend dan weer van Standard met 3-2 na een zeer aangename wedstrijd.

In de selectie van Zulte Waregem zit één wijziging tegenover vorige week. Panos Armenakas haalt de selectie niet en wordt thuis gelaten voor Mathieu De Smet.

De heenwedstrijd tussen Zulte en Kortrijk eindigde op 1-1 in het Regenboogstadion. Tomas Chory scoorde in de 77e minuut het openingsdoelpunt maar in de absolute slotfase scoorde Mboyo nog een penaltydoelpunt na een overtreding van Jean-Luc Dompé

