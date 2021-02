KV Oostende doet uitstekende zaak in het klassement na overwinning tegen KV Mechelen

KV Oostende heeft een goede zaak gedaan in het klassement. De club staat nu op een gedeelde derde plaats in de Jupiler Pro League na een 2-0 overwinning tegen KV Mechelen. Gueye en Capon zorgden voor de doelpunten.

KV Oostende begon goed aan de wedstrijd en Thiam, die voor het eerst aan een wedstrijd mocht starten, kreeg meteen enkele mooie kansen. De aanvaller legde zijn schoten telkens naast het doel van Thoelen.

Iets voor het half uur kwam de thuisploeg dan verdiend op voorsprong. Bateau zorgde voor hands in de zestien en Makhtar Gueye kreeg zo een uitgelezen kans om de 1-0 op het bord te zetten. Hij liet deze kans ook niet liggen: 1-0.

Mrabti had in de eerste helft dan weer heel wat pech. De flankaanvaller van KV Mechelen trapte twee keer tegen het doelhout, waardoor de 1-0 op het bord bleef staan. 1-0 was zo ook meteen de ruststand.

Tweede helft

In de tweede helft ging KV Mechelen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar de bal wilde er maar niet in. Eerst trapte Schoofs naast en even later haalde Druijf verschroeiend uit, maar het schot van de Nederlander ging opnieuw tegen de paal.

Dan had KV Oostende meer geluk. Capon stond nog niet lang op het veld, maar na een mooie counter kwam de verdediger oog in oog met Thoelen en hij werkte het mooi af. Zo werd het 2-0 en het was meteen ook de eindstand.

Door deze overwinning staat KV Oostende nu steviger in de top 4 van het klassement. Ze staan op een gedeelde derde plaats met KRC Genk. KV Mechelen moet voorlopig tevreden zijn met de negende plaats.