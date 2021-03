Kan Franky Vercauteren op bezoek bij ex-club aanknopen met zege?

Maandagavond sluiten OHL en Antwerp de speeldag af. Franky Vercauteren gaat bij zijn ex-club op zoek naar een driepunter, na de een op zes en Europese uitschakeling. OHL moet dan weer winnen om in het spoor van de top vier te blijven.

OHL kon maar een van haar laatste vijf competitiewedstrijden winnen. Vorig week verloor het team van Marc Brys kansloos bij leider Club Brugge. Maandag krijgen ze Antwerp, nummer twee, over de vloer. OHL moet winnen om in het spoor van de top vier te blijven.

Team: Maertens en Kotysch zijn out, net als de langdurige geblesseerden Schuermans, Kehli, Duplus, Aguemon en Osabutey.

Voor Antwerp zit het Europese verhaal erop voor dit seizoen. De Great Old kan zich na twee gelijke spelen volledig focussen op de competitie. Franky Vercauteren keert maandag terug naar OHL, waar hij in 2019 aan de slag was, vooraleer hij naar Anderlecht vertrok.

De ervaren coach heeft overigens wel wat kopzorgen. Met Batubinsika, Gelin, Hongla, Haroun, Beiranvand en De Sart puilt de ziekenboeg uit.

In de heenmatch trok de Great Old na een spektakelstuk aan het langste eind. Eind november werd het 3-2 op de Bosuil.

De wedstrijd van maandag staat onder leiding van Lothar D'Hondt en is live te volgen op Voetbalkrant.com vanaf 20:45u.

