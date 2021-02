Eupen gaat winnen op Stayen: redding is een feit, STVV nog niet uit de problemen

STVV is nog steeds niet helemaal verlost van degradatiezorgen. De Kanaries beleefden een frustrerende avond tegen Eupen. Baby kopte de Panda's vlak voor de koffie op voorsprong, na de pauze werd een doelpunt van STVV afgekeurd en moest Teixeira met rood naar de kant. Het werd nog 0-2 via Prevljak.

Peter Maes behield het vertrouwen in het elftal dat vorige week een punt meenam uit de Bosuil. Benat San José gooide, met het oog op het bekerduel van woensdag tegen AA Gent, vier nieuwe namen in het elftal. De meest in het oog springende naam was die van Knowledge Musona. De Zimbabwaan miste de voorbije tien wedstrijden, maar begon in de basis.

De studieronde duurde erg lang. Eupen was comfortabel aan de bal, maar kon Schmidt niet bedreigen. STVV speelde, tot grote ergernis van Peter Maes, erg slordig. We waren al voorbij halfweg het eerste bedrijf wanneer Lavalée met een harde schuiver Defourny testte. Niet veel later kwam Suzuki enkele centimeters te kort om de voorzet van Brüls binnen te duwen, na knap voorbereidend werk van Durkin.

Vlak voor rust kwamen de Oostkantonners vanuit het niets op voorsprong. Adriano zwiepte de bal voor doel, waar Baby het hoogst klom en de 0-1 tegen de touwen knikte.

Miangue met de schrik vrij

Het moet serieus gestormd hebben in de Truiense kleedkamer, want de Kanaries begonnen furieus aan de tweede helft. Een voorzet van Mboyo werd door Miangue erg knullig in eigen doel verwerkt. De ex-speler van Standard kwam echter met de schrik vrij, want de VAR merkte op dat Mboyo met de punt van de schoen buitenspel stond.

Op het uur maakte STVV het zichzelf nog wat moeilijker. Musona ging op wandel doorheen de Truiense defensie. Teixeira trok aan de noodrem, Boucaut was onverbiddelijk: rood voor de centrale verdediger van STVV. De daaropvolgende vrije trap werd door Peeters maar net over doel gekruld. Niet veel later moest Schmidt alles uit de kast halen om een knal van alweer Peeters uit de bovenhoek te ranselen.

Tot een noemenswaardig slotoffensief geraakte STVV niet meer. De Kanaries kregen een vrije trap op een ideale positie, maar de inzet van een gefrustreerde De Ridder ging over het doel van Defourny, die al bij al een kalme avond kende.

Vlak voor het einde van de partij ging de pas ingevallen Prevljak nog op wandel in de zestien meter. De Bosniër knalde nummer dertien van het seizoen droog in de benedenhoek. Aan de overzijde knutselden Steuckers en Nazon een leuke aanval in elkaar, maar het mocht niet zijn voor de Kanaries.

Zo eindigde deze wedstrijd op 0-2 en boekte Eupen voor het eerst in zeven wedstrijden een zege. De Panda's lijken zeker van het behoud én tanken vertrouwen voor de kwartfinale van de Croky Cup, waarin ze woensdag AA Gent Am Kehrweg ontvangen. STVV blijft na een matige prestatie achter met een op twaalf en is nog altijd niet verlost van degradatiestress.