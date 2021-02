STVV of Eupen: wie neemt vanavond een stevige optie op het behoud?

Vanavond nemen de Kanaries het in eigen stadion op tegen de Panda's. Beide ploegen kennen een mindere periode, maar de winnaar in STVV-Eupen neemt hoe dan ook een stevige optie op een verlengd verblijf in 1A.

De wittebroodsweken van Peter Maes bij STVV zijn achter de rug. De Kanaries lieten de voorbije weken een op negen noteren en werden uit de beker geknikkerd door rivaal KRC Genk. Peter Maes kan in de belangrijke wedstrijd tegen Eupen op volle sterkte aantreden. Christian Brüls neemt het zondagavond op tegen zijn ex-club. Ook bij Eupen draait de motor de laatste weken allerminst op volle toeren. Met drie op achttien snakt men in de Oostkantons naar een nieuwe driepunter. Een driepunter die overigens quasi zekerheid geeft over een bijkomend jaar 1A-voetbal. Benat San José zag Menno Koch deze week nog vertrekken. De Nederlandse centrale verdediger koos voor een avontuur bij CSKA Sofia. Koné en Musona liggen nog steeds in de lappenmand. De heenmatch Am Kehrweg eindigde op 1-1. Na een vroege rode kaart voor Héris moest Eupen geruime tijd met zijn tienen verder. Pas in de slotfase kon Suzuki vanop de strafschopstip de openingstreffer van Ngoy uitwissen. De wedstrijd van zondagavond staat onder leiding van Alexandre Boucaut en is live te volgen op Voetbalkrant.com. Knoopt STVV aan met een thuiszege? Een overwinning tegen Eupen levert je op betFIRST 2,3 keer je inzet in!





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg STVV - Eupen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.