Schoofs verlost KV Mechelen richting zesde plaats, concurrentie onder druk

KV Mechelen heeft de drie punten veroverd op Stayen, maar dat heeft wel bloed, zweet en tranen gekost. Na een wedstrijd die ze helemaal in handen hadden, was het uitgerekend Rob Schoofs die de winnende goal binnenschoof.

KV Mechelen begon als een furie aan de wedstrijd. De bezoekers zetten STVV vast op hun eigen helft en creëerden zo ook enkele kansen. De grootste mogelijkheden waren voor Vranckx en Hairemans, maar doelman Steppe stond pal. Maar de grootste opportuniteit was verrassend genoeg wel voor STVV.

Bushiri, duidelijk een verdediger

Rocky Bushiri bewees daarbij waarom hij in de verdediging staat en niet in de spits. Hij schoot vanaf drie meter huizenhoog over. Daarna kon de thuisploeg de wedstrijd wat in evenwicht brengen, maar via de flanken kwamen ze toch regelmatig in de problemen. Storm en Kabore stichtten regelmatig verwarring in de defensie van de Limburgers.

Maar het werd toch rusten bij 0-0. KV Mechelen ging door op zijn elan, maar had het duidelijk lastig met het kunstgrasveld. Vooral om te schieten. Van Damme, normaal toch een goeie afstandsschutter, ging tot twee keer toe helemaal de mist in. En ook Schoofs had er last van.

Concurrentie onder druk

Malinwa domineerde, maar zag na een uur spelen Van Damme met een rugblessure uitvallen. Het verlossende doelpunt bleef echter uit en dat zorgde voor zenuwachtige toestanden op de Mechelse bank. Vrancken bracht Vanzeir en Togui in de ploeg en dat leverde op.

Het was wel ex-Truienaar Rob Schoofs die voor de verlossing zorgde. Nadat Togui de voorzet van Vanzeir nipt miste, kreeg Hairemans de bal bij Schoofs en die liet Steppe kansloos. Twee minuten later was daar zelfs de zekerheid. Steppe loste een schot van Togui en Vanzeir was er als de kippen bij om de 0-2 op het bord te zetten.

Genk moet zondag tegen Club Brugge, Anderlecht zaterdag al tegen Waasland-Beveren. Ze weten wat hen te doen staat, want op dit moment staat KV Mechelen op die gegeerde zesde plaats.