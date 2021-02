Opportunistische Amuzu legt Standard-Anderlecht in beslissende plooi: meer strijd dan voetbal

Goed voetbal hebben we niet gezien, wel twee ploegen die hart en ziel erin legden en de fouten niet schuwden. Anderlecht ging er het best mee om en kreeg ook nog een cadeautje van de Standard-defensie. Een Clasico in het teken van de strijd. Anderlecht: twee schoten op doel, twee goals.

Naar wat we hoorden heeft Vincent Kompany deze week zowat alles geprobeerd. Op een gegeven moment dacht hij zelfs Nmecha eruit te nemen om Diaby de kans te geven. Uiteindelijk gaf hij dat plan op en koos hij voor een nog radicalere verandering: met twee spitsen.

Diaby onzichtbaar

Diaby moest er eens in, want 't is de enige die enige faam heeft als doelpuntenmaker. Na zes goals in negen matchen kan je wel eentje gebruiken die een keer tussen de palen kan trappen. Maar 't zag er na 20 minuten alweer niet goed uit. Lawrence had al na twee minuten rood kunnen krijgen voor een tackle met twee benen vooruit op Carcela. Standard en Anderlecht maakten er weer een sport van om te zien wie de bal het slechtst kon behandelen. En Diaby? Die raakte geen bal.

© photonews

De Rouches kwamen iets beter voor de dag en probeerden ook eens naar doel te schieten. Het hopeloze gebrei van Anderlecht leverde dan weer niets op. Maar na 200 minuten zonder één keer tussen de palen te schieten, was daar ineens Ciske Amuzu. Niet bekend om zijn doelgerichtheid, maar toen Gavory en Bodart niet konden beslissen wie de bal ging wegwerken, was hij daar als een duiveltje uit een doosje.

© photonews

Cadeautje

Meteen ook de 0-1, maar wat een cadeau van de thuisploeg. Daar word je als trainer en supporter gek van. Goed gedaan van Amuzu, gewoon smijten als het combinerend toch niet lukt. 't Is raar om zeggen, maar Oostende - momenteel vierde - hoort gewoon boven deze twee clubs. Veel strijd wel, maar dan kan je evengoed naar een worstelmatch gaan kijken.

Anderlecht had ineens geen zin meer om te voetballen en brak het tempo van de match. Standard ging daarin mee en daarmee werd het allemaal nog wat trager. Maar de tweede keer dat Anderlecht op doel trapte, was het ook prijs. Wat geen efficiëntie? Kemar Lawrence nam een afvallende bal op de slof en die week nog af. Bodart geklopt en 0-2. Amallah milderde tien minuten voor tijd, maar het was Anderlecht dat de forcing bleef voeren.

Standard werd afgetroefd op fysieke intensiteit door Anderlecht. Dat zal ook lang geleden zijn. Spelers van paars-wit die hun voet harder zetten dan spelers uit Luik. Dan mag je als Rouche ook eens in je haren krabben. Amuzu bediende in de slotfase nog Dauda en die legde de eindscore vast; Anderlecht staat daarmee vijfde, Standard mag play-off 1 gewoon vergeten.