De Clasico der gekwetste dieren: komen ze nu ook gevaarlijk uit de hoek?

De Clasico... Hopelijk krijgen we er een betere versie van dan die in het Lotto Park. Standard en Anderlecht zijn beide gekwetste dieren. Komen die dan ook gevaarlijk uit de hoek?

Standard staat momenteel elfde, maar dat wil eigenlijk niks zeggen. Dat zijn amper zes punten minder dan KV Oostende, dat vierde staat. Anderlecht staat zesde, met vier punten minder dan KVO. Dat betekent wel dat de twee clubs vol voor de drie punten moeten gaan, want straks zijn de Kustjongens gewoon weg. Die zijn nu immers al zeker dat ze na het weekend vierde blijven.

Bij Anderlecht geen Majeed Ashimeru of Marco Kana in de selectie. Wel Mario Stroeykens. Vincent Kompany heeft deze week nog eens het belang van een match tegen Standard benadrukt bij de buitenlandse voetballers.

180 minuten zonder één kans af te dwingen is ook genoeg geweest. Daar werd ook de nadruk op gelegd. "In ons spel is het belangrijk om veel kansen te creëren. Jullie weten ook wel dat onze efficiëntie nog niet ons sterkste punt was", beseft ook Kompany.

