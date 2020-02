Vlap houdt de kansen op play-off 1 van Anderlecht nog minstens weekje levend

Michel Vlap is 'geil voor doel'. Dat liet hij voor het seizoen al weten en die belofte komt hij nu na. Met zijn zevende en achtste van het seizoen kroonde hij zich tot beste aanvaller van Anderlecht. Tegen een machteloos Waasland-Beveren, dat zich nu toch echt zorgen moet maken.

Vijf verdedigers en twee verdedigende middenvelders ervoor. De bedoelingen van Dirk Geeraerd waren wel heel duidelijk: op de nul spelen. Spijtig genoeg voor hem was zijn muur al na acht minuten neergehaald. Vrij simpel zelfs. Zulj vond Doku, goeie voorzet terug op Vlap en de Nederlander deponeerde zijn zevende van het seizoen in de verste hoek.

Na acht minuten plan de vuilbak in

Daar sta je dan zonder ander 'game plan' tegen een Anderlecht dat wel wat vertrouwen getankt heeft. Alles wat de thuisploeg aanvallend liet zien, leek wat improvisatie. Een toneelstuk zonder echte regisseur. Het is niet dat ze de punten niet nodig hebben. Maar het bleef gewoon in zijn egelstelling staan. Het zorgde er wel voor dat Anderlecht voor de rest amper aan kansen kwam, maar dat ga je straks niet zien aan de rangschikking.

Het leek wel een voorsmaakje van wat we in play-off 2 gaan zien. Veel goeie wil, maar te weinig kwaliteit om er een goeie match van te maken. Het was ook niet dat de Beverse fans zich zo lieten gelden voor hun ploeg die in acute degradatienood zit. Om te voetballen moet je met twee zijn. Resultaat: een draak van een match.

Kippen zonder kop

Anderlecht riep onheil over zichzelf af. Geeraerd had zijn troepen offensiever de wei ingestuurd voor de tweede helft en ineens lukte er niets meer bij paars-wit. Joveljic had wel nog een heel goeie kans, maar voor de rest blonk iedereen weer uit in slechte passes en slechte keuzes. Van Crombrugge moest verdere schade voorkomen.

De ziekte was besmettelijk. Het was de beurt aan Anderlecht om als kippen zonder kop naar voor te stormen. Dit was waarschijnlijk niet wat Kompany voor ogen had: lopen met de bal zonder te kijken naar de ploegmaats en al combinerend een oplossing vinden.

Eén keer deden ze het en het was prijs: Lokonga op Vlap en de Nederlander kroonde zich tot de beste aanvaller van het team. Anderlecht heeft zijn lot nu in handen van Eupen gelegd, dat ze zelf een week geleden met 6-1 afdroogden. De Oostkantonners moeten iets pakken tegen KV Mechelen volgende week of het play-off 1-verhaal mag opgeborgen worden.