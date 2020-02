Vanavond zeker van play-off 2 of toch nog dat tikkeltje hoop? Anderlecht weet wat het moet doen

Sluiten we vandaag het hoofdstuk 'wedstrijden van de laatste kans' af voor Anderlecht? Indien ze niet winnen van Waasland-Beveren is het helemaal over en zijn ze veroordeeld tot play-off 2.

Na de winst van KV Mechelen tegen STVV is de kans op play-off 1 wel heel klein geworden voor de Brusselaars. Anderlecht moet winnen of het is over. Bij een gelijke stand op het einde van de reguliere competitie hebben Genk en KV Mechelen immers meer wedstrijden gewonnen. Frank Vercauteren doet waarschijnlijk beroep op dezelfde elf die vorige week Eupen over de knie legden. Jérémy Doku komt terug uit schorsing en kan de plaats van Amuzu of Pjaca overnemen. Maar die deden het goed vorig weekend. Waasland-Beveren liet de laatste weken niet al te veel zien. Als zij Anderlecht kunnen kloppen, krijgt u al meer dan vijf keer uw inzet terug bij BetFIRST!





Volg Waasland-Beveren - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.