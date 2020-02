78 Het blijft goed op en neer gaan. Aan spektakel geen gebrek eigenlijk.

77

Davy De fauw

Ewoud Pletinckx



74 Aan de overkant Larin met een dot van een kans, maar hij trapt net naast.

73 Het zal zeer nipt geweest zijn, maar de VAR is niet tussengekomen!

72

Saido Berahino

Jean-Luc Mamadou Diarra Dompé



71

Opnieuw is Moffi voor de kooi van Bansen en deze keer scoort hij wél, maar de boel wordt afgekeurd voor buitenspel.

70 En opnieuw is Moffi erdoorheen, maar opnieuw ligt Bansen in de voeten. Het was bovendien ook buitenspel!

67 Halfweg de tweede helft. Kortrijk zet Essevee steeds meer weg.

63 Plots is daar Moffi helemaal alleen voor Bansen, maar de Duitse goalie pakt uit met een prima parade.

60

Christophe Lepoint

Jovan Stojanovic



59 We zitten even in een wak. Wanneer komt er nog eens iets? Kortrijk gaat een keertje wisselen.

55 De Sart knalt een vrije trap tegen de paal, in de herneming D'Haene in de herneming in het blok.

53 Aan de overkant eerst Larin met een dot van een kans, maar hij laat de voorzet aan zich voorbijschieten en daarna een schotje van Walsh - Jakubech pakt.

51

Doelpunt van Terem Igobor Moffi

Moffi krijgt meteen een prachtige kans aangeboden en kopt de bal heerlijke voorbij Bansen. We hebben opnieuw een match!

49 Wat krijgen we nog in deze tweede helft? Kortrijk zal moeten komen, Essevee zet druk.

46 De bal rolt opnieuw aan de Gaverbeek!

20:48 Rusten met 2-0 in sfeervolle derby!

Wat krijgen we na de koffie?



Rust

Zulte Waregem - KV Kortrijk: 2-0



45 Plots Mboyo nog eens helemaal vrij, maar hij kopt nog naast en bovendien buitenspel. Nog een minuutje extra en dan rusten geblazen!

42

Doelpunt van Davy De fauw (Penalty)

De fauw aarzelt niet en duwt de bal tegen de touwen.

42

Penalty voor Zulte Waregem

Zulte Waregem krijgt op aangeven van de VAR een strafschop. De fauw gaat achter de bal staan.

41 Van Driessche gaat naar zijn VAR kijken. Benieuwd wat we nu krijgen. De ref geeft een elfmeter!

40 Op heerlijke wijze gaat de 2-0 binnen, maar Van Driessche had al gefloten. Nochtans leek het een fout op Vossen in plaats van een fout van Walsh. Krijgen we dit nog eens te zien? De kopbal van Vossen was in ieder geval heerlijk, de redding van Jakubech ook.

40 Walsh en co zijn er vandoor. De voorzet wordt door Jakubech weggebokst. Uiteindelijk een hoekschop voor Essevee.

38 En nu moet Jakubech heel goed plat op een poeier van Vossen. Het doelpunt heeft de match opengebroken!

Gianni Bruno maakte er 1-0 van!



36 Het koelt allemaal zonder blazen. We spelen gewoon verder, geen rode kaarten of zaken. Bijna Vossen met een hakje, maar Jakubech kan rustig oprapen.

34 Moffi gaat neer na een contactje met De fauw, nu gaan de poppen aan het dansen na een fout van De Sart op Mensah. Van Driessche wil even een en ander verifiëren.

32 Het antwoord laat niet lang op zich wachten. De Sart met de schuiver, Bansen met de prima redding. De corner levert niks op.

29

Doelpunt van Gianni Bruno

Feest aan de Gaverbeek! Zulte Waregem is op voorsprong gekomen dankzij Gianni Bruno. Hij kan een afgeweken bal aan de tweede paal binnen tikken.

28 Makarenko en Marcq struikelen en blijven struikelen, uiteindelijk komt Moffi zo aan de bal, maar hij plaatst zijn schuiver naast de kooi van Bansen.

25 Werkt de stress van de Vlasico-sfeer verlammend? Beide ploegen stapelen de slordigheden stilaan op.

21 Zulte Waregem krijgt een vrije trap, nadat Vossen werd aangetrapt door Derijck. Krijgen we eens wat gevaar?

18 Mboyo aan de ene kant, een gevaarlijke voorzet aan de andere kant, geen doeltreffendheid!

15 Ook even naar de overkant, waar Jakubech bijna bedreigd werd. Maar er was al gefloten voor buitenspel.

12 De wedstrijd kabbelt ondertussen een beetje verder. Mboyo is wel de gevaarlijkste man tot op heden.

9 Het antwoord van de fans van Essevee was meer dan helder. Genieten, zoveel is duidelijk!

6 Mboyo plots met een kans, maar hij drukt af in het zijnet!

4 De studieronde is volop bezig!

1 De bal rolt. Kortrijk trekt meteen ten strijde!

1 Zulte Waregem-KV Kortrijk: 0-0

19:59 Het is de 33e Vlasico. De laatste zes gingen naar KV Kortrijk en dus is de sfeer intens. Dit wordt genieten!