Kortrijk komt met fantastische comeback tegen Zulte Waregem in spetterende en sfeervolle Vlasico

Zulte Waregem en KV Kortrijk hebben dit seizoen niets meer te winnen of te verliezen in de competitie, maar een streekderby is natuurlijk altijd goed voor heel wat sfeer. En of het genieten was!

De supporters van beide ploegen waren in vorm en hadden hun spandoeken meegebracht (lees er HIER nog eens alles van), aan de spelers om er ook wat van te maken. Zulte Waregem had zijn voorbije zes Clasico's verloren en wilde met die negatieve reeks komaf maken. Sfeervolle partij De wedstrijd zelf? Die kwam wat moeilijk op gang. Het eerste halfuur was er eigenlijk weinig tot niets te zien en stapelden de onzorgvuldigheden en foutjes zich in een snel tempo op. Maar wie het toen al zou hebben opgegeven, die miste wel een heerlijk uur. Gianni Bruno opende het feest een beetje uit het niets, door aan de tweede paal een afgeweken schot te kunnen binnen tikken. Na een fout op Walsh werd het via een strafschop van De fauw zelfs nog 2-0 voor de rust, met dank aan de VAR die tussenkwam. Jelle Vossen had tussendoor de vuisten van Jakubech een paar keer getest, aan de overkant toonde vooral Mboyo zich bijzonder ondoeltreffend door kans op kans te vergeten binnen het kader af te werken: 2-0 bij de pauze, al weerspiegelde dat niet helemaal de machtsverhoudingen. Komaf met lange reeks In de tweede helft wilde Zulte Waregem op het elan van voor rust verder gaan, maar het liep al snel op een tegendoelpunt: een rake kopslag van Moffi zorgde opnieuw voor de nodige spanning in de wedstrijd. En of die er zou komen ... Tot vijf keer toe kwam Moffi oog in oog te staan met Bansen, maar de Duitse goalie liet zich een paar keer goed opmerken en een doelpunt van de spits werd afgekeurd wegens buitenspel. Continu ging het spel van de ene kant naar de andere kant, met heel veel kansen aan beide kanten. De paniek werd steeds groter bij Essevee, in minuut 94 gebeurde dan toch nog het ondenkbare: Tuta kopte een corner die niet wegraakte tegen de touwen en zorgde zo voor een late gelijkmaker. Het uitvak in extase door de 2-2 na een spetterende derby.