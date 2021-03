KV Mechelen snoept Anderlecht punten af in strijd om play-off 1 na domme strafschopfout Murillo

Twee strafschoppen hebben tot een 1-1-eindstand geleid tussen Anderlecht en KV Mechelen. Offensief kwamen beide ploegen niet al te best uit de verf. Twee domme fouten zorgden voor evenveel penalty's.

Kijk, we gaan het simpel houden over die eerste 40 minuten: als we spelersbeoordelingen hadden moeten geven, had iedereen een vijf gekregen. Het was niet goed, het was niet slecht, het was middelmaat. Er waren wel een aantal kansen voor Mrabti, Shved, Nmecha en Amuzu, maar echt grote opwinding bracht dat niet.

Een beetje veel middenveldspel tussen twee ploegen die veel pressing zetten. Twee ploegen die elkaar absoluut niet wilden laten voetballen. We gingen naar de rust toe met een logische 0-0 op het bord, maar toen kreeg Nmecha de bal van Mukairu - Defour kon hem niet volgen - aangespeeld en ging hij in de zestien over het been van Bijker. Geen twijfel bij ref D'Hondt: penalty.

© photonews

Strafschoppen

De Duitse spits scoorde zijn achtste op negen strafschoppen. Thoelen wel in de goeie hoek, maar niet goed genoeg. De tweede helft werd van hetzelfde laken een broek. Veel middenveldspel, weinig kansen. Tot het licht even uitging bij Murillo en hij een totaal overbodige penaltyfout maakte op Shved. De Camargo deed het even goed als Nmecha: 1-1.

Anderlecht probeerde de forcing te voeren en Kompany bracht met Dauda en Larsen twee verse krachten. Bij KV Mechelen kropen ze zelfs achteruit, maar verdedigden ze wel met gevaar voor lijf en leden. Op zo'n moment komt Defour - die tot dan uit het spel was verdwenen - wel goed van pas.

Weinig kansen

De nauwkeurigheid bij Anderlecht was er niet en een voorzet is verloren moeite, want er is eigenlijk niemand bij paars-wit die deftig kan koppen. KV Mechelen hield het allemaal redelijk makkelijk onder controle.

Al bij al een logisch gelijkspel. Het schouwspel zal alvast geen prijzen winnen. Maar dat gebeurt de laatste weken nog zelden als Anderlecht aan de bak is.