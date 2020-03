Berusting bij Anderlecht voor match tegen Zulte Waregem: "Ik neem mijn verantwoordelijkheid ook op"

Ze hebben het allemaal niet meer in handen bij Anderlecht. Het enige wat ze kunnen doen is winnen tegen Zulte Waregem en dan vlug naar de resultaten van de concurrenten gaan kijken...

Anderlecht recupereert wel Nacer Chadli, maar de kans is groot dat Frank Vercauteren niet al te veel wijzigt aan zijn basisopstelling van tegen Waasland-Beveren. Als hij de Rode Duivel fit genoeg acht, kan die wel de plaats van Marko Pjaca innemen.

Moet Anderlecht na de match play-off 2 beginnen voorbereiden? Frank Vercauteren is er niet echt mee bezig. "Het interesseert me niet tijdens de match, erna zullen we wel zien. We kunnen er toch niks aan veranderen", haalde Vercauteren de schouders op.

"Wat er in het verleden is gebeurd, moet je je niet beklagen. Het is voorbij... Die punten tegen Oostende, Waasland-Beveren,... daar kan je toch niks meer aan doen. We zijn enkel bezig met wat we tegen Zulte Waregem moeten beter doen. Maar dat we niet staan waar we moeten staan, is een feit. Daar neem ik mijn verantwoordelijkheid ook in op. Het is een teamwork, we winnen en verliezen in ploeg."

Bij Zulte Waregem zijn Baudry (rug), Seck (adductor), Bjørdal (voet) geblesseerd.