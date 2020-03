Club Brugge breekt alle records, maar ook Cercle Brugge mag juichen na pittige derby

Club Brugge en Cercle Brugge mochten op speeldag 29 een altijd gevoelige derby tegen elkaar spelen. Dat duel leverde door resultaten op andere velden uiteindelijk alleen maar winnaars op, want iedereen had wel een reden tot juichen.

Zowel voor Club Brugge als voor Cercle Brugge stond er de nodige spanning op de altijd al interessante Brugse derby, waardoor ook de supporters zich roerden van meet af aan. Blauw-zwart en groen-zwart waren dé ploegen in vorm met respectievelijk 13 en 12 punten uit hun laatste vijf competitiewedstrijden.

Vanaken breekt het open

Philippe Clement moest het nu ook zonder Okereke zien te stellen en moest dus noodgedwongen opnieuw sleutelen voorin. Schrijvers en De Ketelaere kregen samen hun kans voorin. Bernd Storck kon nog steeds niet rekenen op Stef Peeters en stuurde dan ook dezelfde elf in de wei als tegen Gent.

Blauw-zwart trok meteen ten strijde, maar had het wel lange tijd moeilijk om de muur te breken. Tot vijf minuten voor rust Hans Vanaken als een duivel uit een doosje met een raak schot uit de tweede lijn de thuisploeg op rozen wist te zetten.

Club ging na de koffie op dat elan door en wilde er snel 2-0 van maken. Mats Rits deed dat ook, maar zag zijn doelpunt wegens handspel door de VAR worden afgekeurd. Niet getreurd, dacht Diatta: vijf minuten later trapte hij uit de draai en vanuit de tweede lijn alsnog de dubbele voorsprong op het bord.

Records

Cercle Brugge had tot dan nog maar bitter weinig laten zien, maar probeerde in het laatste halfuur de bakens wel nog te verzetten. Veel leverde dat echter niet op, waardoor het al bij al een makkelijke overwinning werd voor Club - al zorgde Hazard in blessuretijd wel nog even voor spanning met de aansluitingstreffer.

Blauw-zwart komt zo op 70(!) punten terecht en is daarmee qua puntenaantal de beste ploeg ooit in de reguliere competitie sinds de invoering van de play-offs. Het zet AA Gent bovendien al op vijftien punten voorlopig. Cercle mocht ook juichen: door de nederlaag van Waasland-Beveren bij Moeskroen zijn ook zij gered.