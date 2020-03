Charleroi stunt en wint de topper in 'Fort Ghelamco' met ruime cijfers

Een verrassing van formaat in de Ghelamco Arena. Charleroi diende AA Gent vanavond zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen toe. AA Gent geraakte nooit in zijn spel en keek bij de rust al tegen een 0-2 achterstand aan. Door deze nederlaag blijft AA Gent achter met nul op zes.

Jess Thorup moest puzzelen: Depoitre en Vadis Odjidja haakten af, waardoor Kvilitaia en Dejaegere aan de aftrap verschenen. Ook Belhocine had kopzorgen: na amper vijf minuten moest Willems naar de kant met mogelijk een zware enkelblessure.

De partij kwam moeizaam op gang. De Carolo’s lieten zich niet onbetuigd, maar de eerste kans was toch voor de thuisploeg. Dejaegere bediende na een knappe actie Castro-Montes. Zijn voorzet belandde bij David, wiens intikker schitterend afgeblokt werd door Diagne. AA Gent eiste gaandeweg het meeste balbezit op, maar het was wachten tot vlak voor het halfuur op opwinding. Kums schilderde een vrije trap rechtstreeks naar de tweede paal, maar Penneteau was bij de les.

Koude douche (x2)

En Charleroi? Dat gaf nauwelijks ruimte weg. En vijf minuten voor rust kwamen ze zelfs op voorsprong. Rezaei bediende zijn spitsbroer Nicholson, die droogjes de bal tussen de benen van Kaminski in doel deponeerde. Nauwelijks een paar minuten later verdubbelde Ilaimaharitra de voorsprong. Hij zette een strafschop keurig om, na een overtreding van Plastun.

Met de inbreng van de kwieke Niangbo probeerde Thorup bij te sturen aan de pauze. Gesteund door een luidruchtig publiek begonnen de Buffalo's furieus aan de tweede helft, maar Penneteau hield zijn netten schoon op een knappe poging van David, die voor het overige een wel heel anonieme partij speelde.

Vijf minuten later was de wedstrijd gespeeld. Een hoekschop van Morioka belandde in de voeten van Fall, die de bal in doel ramde. Wat een dekkingsfout van de Buffalo's. Amper twee minuten later zorgde Niangbo voor eens levenslijn voor AA Gent, na knap voorbereidend werk van David en Bezus.

Zware nederlaag

Wat later behoedde Kaminski zijn team van de doodsteek met een knappe save op de poging van Fall. Met de inbreng van Mbayo speelde Thorup alles of niets, maar tot grote kansen leidde dit niet. Charleroi speelde de wedstrijd zeer volwassen en sluw uit. AA Gent probeerde het, onder meer met een schuchtere poging van Mbayo, maar tot grote kansen kwam ze niet meer. Vijf minuten werd Mohamadi nog uitgesloten na zijn tweede gele kaart. Na hands van Ngadeu pikte ook Rezaei nog zijn doelpuntje mee vanop de stip. De Buffalo's moesten de kelk tot op de bodem ledigen.

Zo leden de Buffalo's een heel pijnlijke en vooral zware nederlaag in de oninneembaar gewaande vesting 'Fort Ghelamco'. Knappe prestatie van de troepen van Karim Belhocine, die in het klassement zo tot op een punt naderen van de Buffalo's.