Oostende botst op doelhout en Gentse muur en doet slechte zaak, Yaremchuk geeft Buffalo's sprankeltje hoop op play-offs

KAA Gent en KV Oostende hebben het verlengde voetbalweekend afgesloten met een nagelbijter in de Ghelamco Arena. De Kustboys konden een gouden zaak doen in de strijd om play-off 1, de Buffalo's speelden zowat hun laatste kans uit. Het leverde weinig oogstrelends op, maar wel heel wat spanning.

Hein Vanhaezebrouck had vooraf zijn spelers op scherp gezet voor het duel tegen KV Oostende. Het was aan de Buffalo's om nog iets te gaan maken van hun seizoen en dat moest en zou beginnen tegen de Kustboys.

Quo Vadis?

Gent moest het doen zonder Vadis Odjidja, die geblesseerd was en werd vervangen door Bezus. Achterin nam Nurio de plek in van Godeau. Bij de bezoekers - die graag opnieuw alleen vierde wilden worden in de strijd om play-off 1 - ontbraken Tanghe en D'Arpino door schorsing, maar was Sakala wel opnieuw van de partij voorin.

© photonews

© photonews

De Kustboys toonden in de eerste helft het betere van het spel. Of het minst slechte, het is hoe je het allemaal wil bekijken. D'Haese trapte al snel een pegel op de paal, Gueye werd een keertje gestopt door de lat en zowel hij als Sakala vonden ook een paar keer net te weinig ruimte voor een eventuele 0-1.

Yaremchuk doet het

Aan de overkant was het wél raak: Yaremchuk werd in het straatje gestuurd door Bezus en trapte op aangeven van de VAR voorbij Hubert de openingstreffer tegen de touwen. 1-0, meteen ook de ruststand in de Ghelamco Arena.

Na de pauze geen beterschap, integendeel zelfs. Oostende kreeg weinig klaar, Gent hoefde nog weinig klaar te krijgen en het balverlies was niet op één, twee of zelfs een handvol handen nog te tellen. Teleurstellend, zonder meer.

© photonews

© photonews

Hjulsager probeerde de lijnen nog wel uit te zetten bij de West-Vlamingen, maar met het overwicht werd uiteindelijk niets gedaan - met dank ook aan een Gentse muur. Voor de Buffalo's natuurlijk geen slechte zaak: door de 1-0 thuiszege komen ze op veertig punten.

En zo staan ze plots op zes punten van Oostende en Anderlecht, die plek vier delen met nog vier wedstrijden voor de boeg. Gent heeft bovendien nog een match, weliswaar tegen Club Brugge, tegoed volgende week maandag. Valt er dan toch nog iets uit de kast in de vorm van play-off 2 (of 1)? De tijd zal het uitwijzen ...