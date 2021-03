KRC Genk neemt dankzij sterke eerste helft vlot de maat van tienkoppig Cercle Brugge

KRC Genk zet de goede lijn voort. In een sterke eerste helft maakten de Limburgers het verschil dankzij doelpunten van Onuachu en Ito. Van Der Bruggen mocht nog voor de koffie beschikken na twee gele kaarten. In een overbodige en veel minder attractieve tweede helft trok Genk de zege over de streep.

Net als donderdag tegen KV Mechelen begon KRC Genk met erg veel aanvalsdrift aan de partij. Niet toevallig kwamen de eerste waarschuwingen er vanaf de rechterflank, waar de tandem Ito-Munoz een constante gesel was voor de groen-zwarte verdediging. De Colombiaan speelt al enkele weken op erg hoog niveau en doet zo Maehle vergeten. Na tien minuten spelen was het al raak. Vrije trap Bongonda, die enigzins verrassend de voorkeur kreeg op Oyen. Onuachu knikte volledig vrijstaand de 1-0 tegen de touwen. De Nigeriaan juichte voorzichtig, maar stond duidelijk geen buitenspel. Niet veel later tikte Bongonda overigens wel vanuit buitenspel de 2-0 binnen, na een knappe redding van Didillon op een kopbal van Munoz. Cercle kreunde in de openingsfase onder zoveel Genkse druk. Net op het moment dat de Vereniging kon voetballen -Ugbo zette Vandevoordt aan het werk met een kopballetje-, liepen ze nog meer averij op. Heynen met een bekeken dieptepass op Ito. De Japanner twijfelde niet en haalde de trekker snoeihard over: 2-0. Knappe goal, al kregen de Genkenaars andermaal een vrijgeleide van de Cercle-defensie. Wie nog in een Brugse remonte geloofde, was er vijf minuten voor de koffie aan voor de moeite. Boucaut duwde Hannes Van Der Bruggen een tweede geel karton onder de neus. De middenvelder kwam te laat en plantte zijn studs vol op de voet van Ito. Cercle 2-0 achter en meer dan een helft met zijn tienen, ga er maar aan staan. Yves Vanderhaeghe bracht na de rust Musaba in de ploeg voor een onzichtbare Denkey. Het moet gezegd: Cercle ging ondanks de schier uitzichtloze situatie vol op zoek naar de aansluitingstreffer. Dat leverde enkele hete standjes, maar geen uitgespeelde kansen op. KRC Genk vond het allemaal goed. Het haalde de voet van het gaspedaal en leunde gewillig achterover. Pas twintig minuten voor tijd kon Arteaga dreigen, na een prima passje van een geprikkelde Bongonda. De flankaanvaller wilde zich duidelijk tonen. Dat deed hij ook, al liep hij bij momenten te lang met de bal. In de slotfase kon Bongonda zich net op tijd beheersen om niet te reageren bij een akkefietje met Pavlovic. In de slotfase waren zowel Ito als Heynen nog erg dichtbij een orgelpunt, maar de Japanner zag zijn vollley overvliegen, terwijl de zware knal van de Genkse aanvoerder net naast zoefde. Diep in blessuretijd vergat Dessers een fraaie tegenaanval af te ronden. Zo profiteerde Genk optimaal van het puntenverlies van concurrenten Anderlecht, Zulte Waregem en OHL. De Limburgers kunnen met veel vertrouwen toeleven naar de het bekerduel van volgend weekend tegen paars-wit. Cercle Brugge schoot zichzelf in de eerste helft in de voet. De Vereniging kan zich optrekken aan de getoonde reactie in de tweede helft. Dat zal ook nodig zijn, nadat Moeskroen dankzij de zege tegen Standard nadert over Cercle gewipt is.