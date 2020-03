Invaller Refaelov verlost Antwerp in Kortrijk

KV Kortrijk - Antwerp leek lange tijd op een scoreloos gelijkspel te eindigen, maar invaller Refaelov verloste Antwerp vijf minuten voor tijd met een mooie vrije trap. Antwerp zal toch uit een ander vaatje moeten tappen als het mee wil doen voor de prijzen in Play-Off 1.

Een eindeseizoenswedstrijd pur sang

Een eindesezoenswedstrijd, zo kan je KV Kortrijk - Antwerp omschrijven. Vaak traag voetbal en veel slechte passes op de helft van de tegenstander. Beide ploegen zijn al zeker van hun plaats in Play Off 2 en 1, wat zich vertaalde in een mindere wedstrijd aan het Guldensporenstadion.

KV kortrijk zorgt voor het eerste doelgevaar via Mboyo en Makarenko maar écht gevaarlijk is het niet. Het eerste doelgevaar van Antwerp komt er na 10 minuten, maar doelman Jakubech gaat goed plat op het schot van Ivo Rodrigues.

Op echt grote kansen is het wachten tot op het halfuur. Op enkele minuten tijd werkt Mbokani nonchalant af op doelman Jakubech (al dan niet vanuit buitenspel) én vlamt de Antwerp-spits vanop zo'n 20 meter op de dwarslat. Antwerp is aanweziger dan KVK maar kon niet echt overtuigen.

Toch is het laatste wapenfeit in de eerste helft voor Kortrijk. Julien De Sart neemt een afvallende bal op de borst en trapt dan meteen op de volley, maar Bolat is alert om de bal uit zijn onderhoek te pareren.

Tweede helft brengt geen beterschap, Refaelov verlost The Great Old

Kortrijk zorgt ook in de tweede helft voor het eerste schot, maar gaat verder op het elan van in de eerste helft: niet écht gevaarlijk voor Bolat. En als ze in het strafschopgebied een goede kans krijgen, is het tot twee keer toe Ritchie De Laet die redding kan brengen voor Antwerp.

Het laatste halfuur van de wedstrijd is geen reclame voor het Belgische voetbal: de fouten stapelen zich op en beide ploegen komen nog amper aan voetballen toe. Wanneer Lamkel Ze zich op gang wil trekken langs Tuta, moet die hem foutief neerhalen en een gele kaart incasseren.

Maar zoals vaak zit het venijn in de staart. Vijf minuten voor tijd krijgt Antwerp een vrije trap buiten het strafschopgebied en Refaelov krult hem heel mooi in doel. Zo haalt de invaller zijn gram door Antwerp toch nog daar de drie punten te loodsen in Kortrijk.

De buit is binnen voor Antwerp, maar Bölöni kan niet helemaal tevreden zijn met de manier waarop Antwerp hier is komen voetballen. Kortrijk kon op enkele momenten tegenprikken maar kwam niet tot grote kansen.