Antwerp op zoek naar de goede vorm tegen KV Kortrijk

Voor KV Kortrijk en Antwerp staat er misschien wel het minste op het spel op de voorlaatste speeldag. KVK speelt sowieso Play-Off 2 en Antwerp is al zeker van deelname aan Play Off-1. Maar net daardoor kan het wel eens een spektakelrijke wedstrijd worden in het Guldensporenstadion.

Antwerp voor de goede vorm en voor de topscorer

Antwerp moet vooral op zoek gaan naar zijn goede vorm voor het Play-Off 1 aanvangt. De laatste 5 wedstrijden behaalden de troepen van Bölöni slechts 5/15. Als je wil meedoen voor de titel of de tweede plaats, moet Antwerp dringend terug onder stoom komen.

Dat onder stoom komen lijkt helemaal in orde te komen na de hattrick van topscorer Dieumerci Mbokani afgelopen weekend, met KV Oostende als gewillig slachtoffer. De gouden stier zijn laatste doelpunt dateerde al van eind januari tegen Zulte Waregem. Daardoor kon David van AA Gent haasje over doen bij Mbokani, maar zijn hattrick van vorige week zorgde ervoor dat hij op gelijke hoogte komt met de Canadees.

Antwerp moet er dus vooral voor zorgen dat het met een goede vormpijl richting Play-Off 1 trekt. Vorig jaar was dat niet het geval, toen verloor The Great Old zijn laatste twee competitiewedstrijden van Charleroi en in... Kortrijk

Kortrijk: de ploeg in vorm

Voor KV Kortrijk staat er niets meer op het spel buiten een eigen reputatie. De Kerels spelen een vrij anoniem seizoen in de Jupiler Pro League, met een tiende plaats als gevolg. Toch zijn ze aan een heel sterke reeks bezig. Met 10/15 de voorbije 5 wedstrijden lijkt trainer Yves Vanderhaeghe zijn ploeg helemaal onder stoom gekregen te hebben.

Kortrijk wil ook ongetwijfeld revanche voor de uitschakeling in de beker. Na een dubbele confrontatie met Antwerp in de halve finales, trok Antwerp nipt aan het langste eind. Dat zullen ze in Kortrijk niet vergeten zijn, dat de bekerfinale in Brussel door hun neus geboord werd.

Bij de West-Vlamingen lijkt Terem Mofi de man te worden die ze in het oog zullen moeten houden bij Antwerp. De Nigeriaanse aanvaller scoorde vorige week nog in de derby tegen Zulte Waregem en zit in slechts enkele weken aan 4 doelpunten in de hoogste afdeling. Misschien wordt hij wel de nieuwe topscorer volgend seizoen?

