Vooraf

KV Mechelen kan zich vanavond plaatsen voor play-off 1. Dan heeft het wel wellicht een zege nodig tegen Eupen en moet het hopen op puntenverlies van Genk in Oostende. Van Damme ontbreekt door een rugblessure. Vanlerberghe speelt in zijn plaats. Eén wijziging bij Eupen: Ezatolahi start in de plaats van Ebrahimi.