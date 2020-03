KV Mechelen als nummer zes de slotspeeldag in ondanks kostbare blunder van Swinkels

Na de uitstekende zaak die KV Mechelen op de vorige speeldag deed, zou play-off 1 lonken mits winst thuis tegen Eupen. Bij de rust was Malinwa zelfs virtueel zeker van zijn ticket, maar een blunder van Swinkels bezorgde de thuisploeg kostbaar puntenverlies.

KV Mechelen maakte - zoals verwacht mocht worden in deze partij - het spel en was de enige ploeg die in de eerste helft doelgevaar creëerde. Dat ging wel met mondjesmaat. Kabore bracht een eerste kansje aan op het kwartier. Storm trapte de voorzet van de offensief ingestelde rechtsachter in één tijd naast.

Een verrassend voorzetschot van Hairemans in de draai zorgde eveneens voor enige opleving. De Camargo kwam centimeters te kort om de 1-0 in doel te glijden. Op het halfuur geraakte De Wolf slechts met een slap handje bij een verre voorzet. Vervolgens werd de poging van Storm door gretige verdedigers van Eupen afgeblokt in hoekschop.

KVM op rozen bij de rust

Vanlerberghe plaatste na een steal op de helft van de tegenstander de bal naast. Het was dus geduld oefenen voor KV Mechelen. Dit werd wel beloond: op voorzet van - alweer - Kabore maakte De Camargo met een heerlijke hakje de 1-0. Dat was ook de ruststand. Aangezien Genk ook nog eens achter stond in Oostende, leek Mechelen op weg naar play-off 1.

De score wijzigde echter al snel in Oostende en bij Mechelen moesten ze vooral de focus houden op de eigen match. Dat deed Swinkels even niet: de Nederlander trapte los naast de bal. Prevljak profiteerde en stifte de 1-1 in de verste hoek. Zo moest geelrood opnieuw vol aan de bak.

Het was opnieuw het spelbeeld van voor de pauze: KVM had de bal en zocht naar de opening, maar dat verliep moeizaam tegen een Eupen dat zich nog zelden uit verband liet spelen. Het bleef bovendien bij Mechelen sporadisch opletten voor een tegenstoot van de Panda's. Zo besloot doelpuntenmaker Prevljak eens naast.

Spannende slotfase

In het slotkwartier was de 2-1 wel nog dichtbij in een onwaarschijnlijke fase. Een schot van Kabore werd van de lijn gehaald en Schoofs stuitte tot tweemaal toe op De Wolf. Het bleef bij 1-1, KV Mechelen ziet Genk zo op gelijke hoogte komen qua aantal punten én het doelpuntensaldo. Malinwa heeft wel een doelpunt meer gemaakt en blijft dus zesde. Dat wordt dus nog spannend op de slotspeeldag.