KV Mechelen moet focussen op eigen opdracht in de hoop om er historische avond van te maken

De meest recente historische dag in de clubgeschiedenis van KV Mechelen is niet eens zolang geleden: de bekerfinale vorig seizoen op 1 mei 2019. Het kan dat er opnieuw zo'n dag aanbreekt, als KVM zich voor het eerst plaatst voor play-off 1. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

Als het dit weekend niet lukt, is er nog altijd een herkansing met een 'finale' in en tegen Genk, de grote concurrent voor de zesde plaats. In Mechelen hopen ze het al te beslissen voor die trip naar Limburg. Dan moeten ze in eerste instantie in eigen huis al afrekenen met Eupen. Dat is de eerste voorwaarde. Of het moest zijn dat Genk in Oostende met lege handen achterblijft. Dan volstaat een punt voor KV.

Vierde keer, goede keer?

Met een 9 op 9 tankten de Manenblussers alvast het nodige vertrouwen. Bij winst van KVM moet Genk ook wel nog puntenverlies lijden aan zee. In dat geval gaat Malinwa voor het eerst in zijn geschiedenis play-off 1 spelen, nadat het in 2010, 2011 en 2017 nipt naast een plekje bij de eerste zes greep. Twee keer gebeurde dat zelfs met een totaal van 48 punten. Wint Genk wel van KVO, dan gaat de strijd verder op de slotspeeldag.

Eupen zeker van behoud

Sowieso dient Mechelen wel de eigen opdracht te vervullen tegen een Eupen dat niets meer te winnen of te verliezen heeft. Dat is voor de Duitstalige club wel eerder een opsteker, want door vorig weekend Moeskroen te kloppen, is Eupen zeker van het behoud. Absoluut een succes. Het kan dus vrank en vrij Achter de Kazerne gaan voetballen. De vorige twee verplaatsingen mondden wel uit in een rammeling.

Van Damme kampt nog met last aan de rug en moet deze voor zijn ploeg superbelangrijke wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. Ook Thoelen, Engvall, De Bie en Bosiers liggen in de lappenmand. Wouter Vrancken recupereert wel Onur Kaya. Ebrahimi heeft bij Eupen niet voluit kunnen trainen en zal niet in actie komen. Ook Bolingi is out.

