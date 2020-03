Racing Genk boekt overwinning op het veld van KV Oostende na sterke tweede helft en mag blijven dromen van play-off 1

Racing Genk heeft deze avond een knappe zege geboekt op het veld van KV Oostende na een sterke tweede helft. Het werd 2-4. KV Oostende was in de eerste helft de betere ploeg en kwam ook op voorsprong, maar de Limburgers profiteerden optimaal van een rode kaart voor Louis Verstraete.

KV Oostende begon sterk aan de wedstrijd, maar de eerste kans konden we pas na een kwartier noteren. Vargas nam een vrije trap aan de rand van de zestien, maar zijn schot ging tegen de paal.

Racing Genk kon er maar weinig tegenover zetten en KV Oostende bleef de betere ploeg. Vandendriessche probeerde het met een omhaal en ook Vargas probeerde het nog eens, maar beide schoten gingen naast. Tussendoor werd Dewaest bij Racing Genk afgevoerd met een zware blessure. Het zag er niet goed uit voor de centrale verdediger.

Voor spektakel moesten we wachten tot het slot van de eerste helft. Fashion Junior Sakala bracht KV Oostende op een verdiende 1-0 voorsprong, maar een minuut later moest Louis Verstraete vroegtijdig naar de kant met een tweede gele kaart. 1-0 was wel de ruststand maar KV Oostende ging nog een zware tweede helft tegemoet met 10 man.

Tweede helft

Racing Genk begon furieus aan de tweede helft en ze scoorden meteen de gelijkmaker. Maehle werd gehaakt in de zestien door Faes en Onuachu zette de strafschop keurig om: 1-1. Het was al het negende doelpunt dit seizoen voor de Nigeriaan.

Racing Genk bleef de betere ploeg en 10 minuten na de 1-1 werd het al 1-2. Borges was goed ingevallen en de Braziliaan bracht de bal perfect voor tot bij Bongonda. De flankaanvaller had de bal maar binnen te knikken.

Twintig minuten voor het einde was de wedstrijd gespeeld. Vandendriessche trapte de bal tegen Hrosovsky, waardoor Ito alleen op Dutoit af kon. De Japanner bleef rustig en trapte de bal naast de doelman van KV Oostende binnen: 1-3.

Het werd er niet beter op voor de thuisploeg, want nog geen 5 minuten later stond het al 1-4. Borges trapte op Dutoit, maar de doelman van KV Oostende liet de bal los en Daehli was er als de kippen bij om de 1-4 binnen te duwen.

Het was echter nog niet voorbij, want ook bij Racing Genk begonnen ze achterin te blunderen. Maehle gaf de bal aan François Marquet en de invaller van KV Oostende profiteerde optimaal door de 2-4 binnen te duwen.

2-4 werd meteen ook de eindstand. Door het gelijkspel van KV Mechelen, komt Racing Genk nu op gelijke hoogte en zo mogen ze blijven dromen van play-off 1. KV Oostende is nog niet zeker van de redding. Ze blijven voorlaatste met twee punten voor Waasland-Beveren.