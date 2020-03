Kan KV Oostende zich redden of doet Racing Genk een gooi naar play-off 1?

Vanavond staat een enorm belangrijke wedstrijd op het programma tussen KV Oostende en Racing Genk. Voor beide ploegen staat er nog heel wat op het spel, want KV Oostende vecht tegen degradatie en Racing Genk doet nog volop mee voor een plaats bij de eerste zes.

KV Oostende nam deze week afscheid van Dennis Van Wijk en het betekent dat het vanavond dus de eerste wedstrijd is van Adnan Custovic. Hij kan geen beroep doen op Jelle Bataille, want hij is geschorst. Joseph Akpala is er dan wel weer opnieuw bij.

Selectie KV Oostende: Dutoit, Ondoa, Faes, Milovic, Sanneh, Capon, Skulason, Ndenbe, Neto, Vandendriessche, Jonckheere, Palaversa, Marquet, Verstraete, D'Haese, Hjulsager, Vargas, Sakala, Sylla, Akpala.

Racing Genk

Ook voor Racing Genk is het vanavond een belangrijke wedstrijd, want als ze in de running willen blijven voor play-off 1, kunnen ze beter winnen tegen KV Oostende. Ze moeten het wel zonder Dries Wouters doen, want hij is geschorst, Casper De Norre en Jesse Uronen zijn nog steeds geblesseerd. Luca Oyen is er dan weer voor de eerste keer bij.

Selectie Racing Genk: