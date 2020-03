Waasland-Beveren verliest op Le Canonnier en moet volgende week winnen van Gent om in 1A te blijven

Waasland-Beveren heeft met het kleinste verschil verloren op het veld van Moeskroen. Het ziet er zo bijzonder slecht uit voor de Leeuwen.

Ondanks tien leuke minuten, was de eerste helft maar een flauw beestje. De enige kansen waren voor Garcia en Olinga voor de thuisploeg, Badibanga trapte voor de bezoekers op de lat. 0-0 aan de rust.

De tweede helft was niet veel beter, maar deze keer kregen we wél een doelpunt te zien. Boya scoorde en mocht na een VAR-interventie van een minuut of drie juichen. Er hing een serieus buitenspelgeurtje aan, maar het feestje ging dus toch door. 1-0. Meteen ook de eindstand.

Omdat ook Cercle Brugge en KV Oostende verloren, kunnen de Leeuwen zich nog steeds redden. Ze moeten op de slotspeeldag dan wel winnen van Gent.