Kompany krijgt koude douche bij coachdebuut: Bison in laatste minuut

Van een koude douche gesproken. Anderlecht domineerde heel de match tegen Moeskroen, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een gelijkspel. In de laatste minuut buffelde een Bison de gelijkmaker tegen de netten.

Nee, Kompany veranderde niet veel ten op zichte van vorige week tegen STVV. Enkel Kana kwam de geblesseerde Vlap vervangen. Ja, het zag er helemaal anders uit dan vorige week tegen STVV. Kana bleek genoeg als enige verdedigende middenvelder en Trebel mocht zich offensief gaan uitleven. Zulj speelde dan weer in een rare rol uitwijkend naar de linkerflank. Maar ook hij heel aanvallend dus.

Enorme kans Moeskroen

Laten we het zo stellen: we vragen ons nog steeds af of diepe spits Postolachi meer dan twee ballen geraakt heeft. Dat zal misschien wel, maar veel meer zal het toch niet zijn. Die fausse keu waarop hij altijd had moeten scoren na een goeie ren van Tabekou laten we buiten beschouwing. Een beetje spits moet daar altijd meer mee doen. De inzet van Badibanga was dan wel weer goed. Moeskroen had dus de beste kans van de eerste helft.

Nadat linksachter Bocat zijn tweede geel gekregen had voor evenveel trekfouten op de te snelle Doku werd Postolachi trouwens geslachtofferd om Quirynen erin te brengen. Anderlecht had steriel overwicht, maar geraakte niet door de versterkte dubbele gordel die Moeskroen had opgetrokken. Daarvoor was er nog steeds te weinig creativiteit, te weinig beweging en te weinig snelheid in de uitvoering.

Kompany constant bijsturend

En Coach K? Die stond constant bij te sturen. 't Is geen trainer die zich veel gaat permitteren te gaan zitten. Hij stond rustig te roepen en spelers hun plaats te wijzen: 'second ball', 'faster Mykha!' en 'pressure'. Maar dit Anderlecht ontbreekt iemand met die ene geniale ingeving om een gesloten match open te breken. Verschaeren misschien? Het werd Percy Tau.

Vijf minuten later lag de bal op de stip na een fout op... Tau. Dimata - tot dan toe in de zestien geen bal goed geraakt - trapte onhoudbaar binnen. Anderlecht had trouwens ook met tien moeten staan, want Trebel zijn tackle op Bakic had altijd donkerrood verdiend. Dat de ref én de VAR er slechts geel in zagen, is onbegrijpelijk.

Tja, Anderlecht leek het rustig te gaan uitspelen. Maar in de laatste minuut klopte er iets niet bij de organisatie bij een hoekschop. Gnohere buffelde de bal nog binnen en dat kostte Kompany dus zijn droomdebuut.