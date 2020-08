Kan Moeskroen het debuut van 'Coach K' verbrodden? Benieuwd naar de opstelling

't Is toch wel een speciale dag in Anderlecht. Voor het eerst zal Vincent Kompany officieel aan de zijlijn staan als trainer. De eerste keer ook dat Anderlecht een T1 heeft die rechtstreeks van het veld naar de dug out is gegaan.

Het wordt dan ook uitkijken naar de eerste opstelling van paars-wit. Vrijdag liet Kompany uitschijnen dat Adrien Trebel zich niet al te veel zorgen hoeft te maken, want dat het zijn keuze was om de Fransman tegen STVV in de basis te zetten. Veel veranderingen hoeven er trouwens niet verwacht te worden. Mogelijk moet Anouar Ait El Hadj wel plaats ruimen voor Percy Tau, die naar verluidt fysiek op schema zit. Moeskroen pakte nog maar één punt uit zijn eerste twee wedstrijden. Zij zullen zich focussen op de fouten die Anderlecht achteraan nog steeds maakt. Of heeft Kompany dat in de korte tijd die hij had al opgelost? Anderlecht is torenhoog favoriet. Een gokje op Moeskroen kan u maar liefst 8,5 keer uw inzet opleveren bij BetFIRST!





Volg Anderlecht - Moeskroen live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.