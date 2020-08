Antwerp pakt zijn eerste overwinning en zadelt ex-trainer Bölöni en KAA Gent met een flinke crisis op

Het schokeffect van de trainerswissel bij KAA Gent heeft niet de gewenste impact gehad. Laszo Bölöni en de zijnen gingen met 1-0 verliezen op het veld van het eveneens geplaagde Antwerp. Nu is er zeker sprake van een crisis bij de Gent, terwijl Antwerp wat ademruimte heeft.

De topper onder hoogspanning begon met vijf nieuwe spelers aan de aftrap en vooral met een nieuwe coach in de dug-out. Het nieuwe seizoen is nauwelijks drie dagen ver en Laszlo Bölöni keerde al terug naar ‘zijn’ Bosuil. Odjidja viel naast de selectie, Depoitre en Mohammadi verdwenen naar de bank. Botaka, Kleindienst en Bezus waren de vervangers. Leko koos met Lamkel Zé en De Pauw voor twee erg offensieve flankverdedigers en dropte Batubinsika in zijn basiself.

Hoofdrol voor Haroun

Na amper vijf minuten was er al een Roemeense vloek te horen. Een corner van Refaelov ging aan alles en iedereen voorbij en Haroun had maar binnen te tikken aan de tweede paal. Hij was zelf zo verrast dat hij de bal in de lege tribunes knalde.

Echt goed wakker waren ze in de Gentse defensie niet, want tien minuten na die fikse waarschuwing was het wel raak. Mbokani houdt niet van verwittigingen, hij maakt het meteen af. Haroun maakte zijn foutje wel goed, want het was zijn voorzet die vanop de kleine rechthoek werd binnengekopt door de Congolees.

De bezoekers lieten Antwerp achterin de bal rond tikken en zetten pas vanaf de middenlijn druk. De beste kans was na balverlies van Haroun. Castro-Montes, op de linksachter, sneed naar binnen en zag zijn plaatsbal in de verste hoek gekeerd worden door Butez. Meer werk moest de ex-goalie van Moeskroen niet opknappen in de eerste 45 minuten.

De tweede helft begon met een fellere intensiteit. Kums en Yaremchuk zetten Butez meteen aan het werk en Roef moest naar zijn eerste paal duiken voor een kopbal van Haroun. De Gentse druk nam toe en bij RAFC probeerden ze niet al te vaak terug te denken aan de voorbije twee speeldagen, toen ze hun voorsprong te grabbel gooiden.

Nu plooiden de roodhemden minder ver terug en konden ze zelf ook nog tegenprikken op de tegenaanvallen. De Buffalo's waren echter niet in staat om een gaatje te vinden in de rode verdedigingsgordel en zo blijven ze met een 0 op 9 achter. Bij Antwerp was de ontlading groot na het laatste fluitsignaal, want de eerste overwinning van het seizoen is een feit.