Topper onder hoogspanning om miserabele start te vermijden: zet Bölöni zijn ex-ploeg meteen een hak?

De topper van zaterdag 22 augustus zou sowieso al vuurwerk opleveren, maar door de aanstelling van Laszlo Bölöni zorgde het bestuur van Gent voor nog wat extra buskruit. Zowel Antwerp als Gent kan het zich niet permitteren om voor de derde keer op rij niet te winnen.

Het wordt met andere woorden een duel onder hoogspanning. Beide clubs zijn met hoge verwachtingen aan de competitie begonnen en samen hebben ze nog maar een schamel puntje verzameld. Het is dus kwestie om zo snel mogelijk aansluiting te vinden bij de top.

Bij de thuisploeg zit men met een probleem op de rechtsachter. Buta viel geblesseerd uit op Cercle Brugge en Quirynen werd uitgeleend aan Moeskroen. Tegen Cercle loste Leko het op door twee flankaanvallers op de backs te zetten: Lamkel Zé en De Pauw. De fans eisen alvast weer een strijdersmentaliteit van de ploeg. Kan RAFC dat brengen in een lege Bosuil?

De Buffalo's hebben alvast een groot voordeel voor de confrontatie. Met De Decker, Arslanagic en Bölöni weten ze enorm veel over de tegenstander. Roef zal in doel starten en Dejaegere werd terug bij de kern gehaald. Voor het overige is het uitkijken welke wijzigingen Bölöni nog doorvoert.

