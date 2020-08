Onmondig Club Brugge gaat opnieuw onderuit, Holzhauser bezorgt Beerschot unieke 9 op 9!

Club Brugge heeft thuis opnieuw van zijn pluimen gelaten. Tegen Beerschot toonde het onmacht voorin en betaalde het een foutje achterin meteen cash. Holzhauser maakte het verschil: 0-1, de Mannekes blijven met 9 op 9 bovenin het klassement meedraaien.

Club Brugge had vertrouwen getankt met de 0-4 zege in en tegen Eupen. "Ik denk dat we nu wel vertrokken zijn", was Ruud Vormer na die wedstrijd hoopvol. Philippe Clement zette Balanta centraal achterin, zowel Deli als Dennis (op de bank) waren niet fit genoeg voor de strijd.

Balanta in de ploeg

Hernan Losada van zijn kant koos voor dezelfde elf die vorige week wonnen van Zulte Waregem. Het team stond toen als een huis, dus waarom wisselen moet het devies van de Argentijnse oefenmeester van de Mannekes geweest zijn.

En hij kreeg gelijk, want Beerschot kon de aanvalskracht van Club Brugge heel lang afhouden. Pas in het slotkwartier via de ingevallen Krmencik moest Vanhamel zich echt gaan onderscheiden. Ook Balanta en Schrijvers hadden zich laten gelden, met Okereke had Clement ook die andere spits naast de gestartte Badji gebracht.

Pijnlijk balverlies

Het mocht niet baten, want blauw-zwart was aanvallend eigenlijk onmondig. De voorzetten waren niet strak genoeg, het balverlies in de zone van de waarheid was er te vaak - zeker naar Brugse normen. En als je niet kan scoren, dan moet je altijd opletten.

Uit vorige wedstrijden weten ze nochtans bij de landskampioen dat een foutje cash betaald kan worden en toch lag balverlies ook tegen Beerschot aan de basis van het tegendoelpunt. Noubissi profiteerde door Holzhauser meteen in het straatje te sturen.

Die liet Mignolet geen kans en wist zo na een halfuur de bezoekers op voorsprong te zetten. Het zou goed genoeg blijken voor een mooie zege én een knappe 9 op 9. "Ik denk dat we nu wel vertrokken zijn?" Het zal toch nog minstens eventjes met horten en stoten blijven voor Club.