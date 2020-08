Opsteker voor blauw-zwart in selectie, kan Philippe Clement ex-club eerste puntenverlies toedienen? "Beerschot een verrijking voor 1A, sportief én qua sfeer"

Club Brugge neemt het zondag op tegen Beerschot, een van de drie ploegen die nog over het maximum van de punten beschikte na twee speeldagen. Philippe Clement speelde zelf nog voor Beerschot en is blij met hun terugkeer, maar wil uiteraard wél graag winnen.

Club Brugge begon aarzelend aan het seizoen met nederlagen in de bekerfinale tegen Antwerp en in de competitie tegen Charleroi, maar in Eupen pakte het wel uit met een grote overwinning en deugddoende prestatie.

Op dat elan willen ze bij blauw-zwart graag doorgaan. Emmanuel Dennis was onzeker voor het treffen met Beerschot, maar zit wel in de selectie. Vrijdag kreeg hij een nieuwe trap op de enkel, het zal nog moeten blijken of hij kan spelen. Ook Deli zit opnieuw in de selectie.

Clement is klaar voor het treffen met Beerschot, maar is wel lyrisch over de tegenstander: "Het is een verrijking voor 1A. Sportief, maar ook qua sfeer", aldus de gewezen speler van Beerschot op zijn persconferentie. "Maar ze moeten geen cadeaus verwachten."

Beerschot van zijn kant wil na een 6 op 6 graag op het enthousiasme verder gaan en gaat in Jan Breydel op zoek naar een derde opeenvolgende zege dit seizoen - een vierde als we ook de promotiefinale in Leuven meetellen.

Philippe Clement begon zijn profcarrière in 1992 bij Beerschot en eindigde zijn spelerscarrière bij Germinal Beerschot tussen 2009 en 2011

