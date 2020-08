KV Kortrijk mag doelhout danken na slaapverwekkende opener van het voetbalweekend, nog meer blessurezorgen voor Vanderhaeghe?

KV Kortrijk en KAS Eupen mochten het voetbalweekend op speeldag 3 openen. De Kerels hadden indruk gemaakt in Gent, Eupen speelde erg dominant in Leuven. Dat moest dus wel vuurwerk opleveren? Mis poes!

Yves Vanderhaeghe had weinig redenen tot veel bijsturen na de knappe zege in de Ghelamco Arena op speeldag 2. Voorin moest hij wel Moffi missen, die werd toegevoegd aan een uitgebreid lijstje geblesseerden. Op de bank met Maus, Verkerken en Ritière drie beloften op die manier, ook nieuwkomer Sainsbury stond meteen op het wedstrijdblad.

Moffi wordt gemist

Ook de bezoekende coach had ondanks de zware nederlaag tegen Club Brugge zijn team niet omgegooid, van enkele nieuwkomers (Adriano, Vazquez onder meer) is nog geen sprake in de kern van de Panda's. Poulain mocht aantreden tegen zijn ex-club en moest nieuwe spits Gueye onder meer in de tang houden.

En dat zou moeiteloos lukken, want de spits hield vooral zichzelf in de tang met een dramatische 45 minuten voetbal. Op basis van deze eerste helft zal hij zichzelf zeker niet in de ploeg spelen, zoveel is duidelijk.

Wachten op Godot

De rest van de Kerels liet overigens ook niet al te veel zien tegen de Panda's, die iets gretiger waren en via een vrije trap van Musona en een schot van N'Dri voor het enige gevaar zorgden in een eerste helft die nog minder om het lijf had dan de badpakkenspecial van Sports Illustrated.

Beterschap na de pauze dan maar? Wel, ook dat viel eigenlijk tegen. Ngoy liet zich een paar keer zien en viseerde de paal, Musona botste op Jakubech. En verder opnieuw het grote niets en het wachten op een doelpunt.

Drankpauzes, wissels, een blessure voor Lepoint - ook hij de hamstrings? Vanderhaeghe heeft nog geen blessurezorgen genoeg ... De ingevallen Koné had vijf minuten voor tijd een voorzet vanop links moeten binnenkoppen en ook Embalo wist nog de paal te treffen. De bezoekers wonnen de boksmatch misschien op punten, al had het soms meer weg van een schijngevecht.