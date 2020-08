Kan Kortrijk de lijn van Gent doortrekken tegen Eupen? "Ze hebben een versterkte kern"

De opener van speeldag 3 is een duel tussen KV Kortrijk en KAS Eupen in het Guldensporenstadion. De thuisploeg zal het zonder heel wat sterkhouders moeten doen ...

Kristof D'Haene, Brendan Hines-Ike, Jovan Stojanovic, Michiel Jonckheere en Julien De Sart zaten al in de lappenmand en daar komt nu ook Terem Moffi bij.

De aanvaller heeft last van de hamstrings en haalt daardoor de selectie niet voor de wedstrijd tegen KAS Eupen. Daaraan zijn met Lucas Maus en Michiel Tant nog twee extra jonkies toegevoegd. Ook nieuwkomer Trent Sainsbury mag na een negatieve coronatest meteen aansluiten.

Selectie: Adam Jakubech, Petar Golubovic, Gilles Dewaele, Lucas Rougeaux, Ilombe Mboyo, Abdul Jeleel Ajagun, Faïz Selemani, Hannes Van Der Bruggen, Christophe Lepoint, Maxim De Man, Pape Habib Gueye, Yevhenii Makarenko, Brice Verkerken, Loïc Ritière, Eric Ocansey, Lucas Maus, Michiel Tant, Timothy Derijck & Trent Sainsbury

"Eupen haalde ronkende namen in huis, hun kern is versterkt en ook al hebben ze maar 1 op 6 gehaald tot nu toe, tegen Leuven speelden ze dominant", is coach Yves Vanderhaeghe alvast op zijn hoede voor de bezoekers uit de Oostkantons.

Die nieuwkomers - waaronder Victor Vazquez - zijn wel nog niet allemaal klaar voor de strijd in Kortrijk. Eupen maakte deze selectie bekend:

