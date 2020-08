Cercle Brugge neemt dankzij drie treffers in tweede helft na Antwerp ook KV Mechelen te grazen

Dolle vreugde bij Cercle Brugge, want groen-zwart pronkt ondanks een zwaar programma met een 6 op 9. Het behaalde in Mechelen zijn tweede zege op rij. Daar zag het aan de rust niet naar uit. De thuisploeg liet zich na de pauze betrappen op enkele keren niet doortastend verdedigen.

KV Mechelen had in zijn vorige twee wedstrijden het spel bepaald en wilde dat gerust opnieuw doen. Hairemans mikte al vroeg op de paal en Storm knalde vlak hierna voorlangs. Cercle ontsnapt aan een vroege achterstand en na het openingsoffensief van Malinwa kwamen de bezoekers meer meedoen: ze wonnen al eens vaker een duel en dropten flankvoorzetten in de box.

Niet dat de Mechelse luchtmacht zich liet verrassen, maar de match was toch al een stuk meer in balans. Tot in het derde kwartier het doelgevaar weer volop van de thuisploeg kwam. Didillon pareerde een schot van Storm in de korte hoek.

Togui scoort en mist

Met acht minuten te gaan in de eerste helft was het toch bingo. Hairemans verscheen oog in oog met Didillon. De ex-doelman van Anderlecht en Genk stopte diens schot nog wel, maar Togui was goed gevolgd en knalde de rebound in het dak van het doel: 1-0. Diezelfde Togui had ook de 2-0 aan de voet. Deze keer besloot de Ivoriaan iets te overhaast naast.

Schoofs opende de debatten in de tweede helft met een prima vrije trap. Didillon moest alles uit de kast halen. Plots werd het een knotsgekke wedstrijd, met het momentum dat heen en weer ging. Hoggas nam de bal fraai mee en debutant Ugbo kopte zijn voorzet binnen.

Op korte tijd van 1-0 naar 2-2

Cercle nam hiermee nog geen genoegen en stond enkele minuten later al voor. Op een diepe voorzet van Taravel was de Mechelse defensie Hotic helemaal vergeten en die tikte dan maar de 1-2 binnen. Ook die score bleef niet lang op het scorebord staan: Togui kopte op de lat, Vranckx knalde de herneming tegen de touwen.

Het was uitkijken welk van deze teams nog een derde treffer kon scoren, om zo de volle buit te pakken. Elf minuten voor tijd bleek dat Cercle Brugge te zijn. Een hoekschop geraakte niet weg voor het doel van KV en Somers lukte met een heerlijke omhaal de 2-3.

De 3-3 afgekeurd

Togui schoof in het slot nog de 3-3 binnen, maar ref Van Damme had gefloten voor een fout in het voordeel van Cercle en ook de VAR ging daar kennelijk mee akkoord. Een anticlimax dus voor Malinwa, dat het moet stellen met een 4 op 9. Een tweede overwinning op rij voor Cercle, nadat het op de vorige speeldag in Jan Breydel Antwerp versloeg.