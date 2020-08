Pakt KV Mechelen 7 op 9 of realiseert Cercle Brugge nieuwe stunt?

KV Mechelen neemt het voor de tweede week op rij op tegen een ploeg die op de vorige speeldag Antwerp punten afhandig maakte. Met respectievelijk 4 en 3 op 6 is de oogst voor KVM en Cercle niet onaardig. Welk team doet er nog een zege bij?

KV Mechelen toonde zich in zijn eerste twee wedstrijden niet altijd de meest efficiënte ploeg, maar wel eentje die met zijn grinta en hoge pressing het commando kan nemen. Zowel thuis tegen Anderlecht als uit bij Moeskroen was KVM de ploeg die het vaakst aan de bal was. Evengoed had het nog het maximum van de punten. Resultaatgewijs moet een driepunter tegen Cercle de bevestiging worden van de zege in Moeskroen.

Met Standard uit en Antwerp thuis kreeg Cercle twee loodzware affiches voorgeschoteld, maar groen-zwart heeft het er prima van afgebracht. Nipt verlies op Sclessin en een achterstand omgebogen in een stuntzege tegen RAFC, met dank aan Mbenza. Dat zal moed geven voor de verplaatsing naar Mechelen. Kunnen de Bruggelingen ook daar iets rapen, dan is de competitiestart zeker al geslaagd.

Wouter Vrancken zag Gustav Engvall volop meetrainen, maar vindt het nog te vroeg om hem al op te nemen in de kern. Uitkijken of nieuwkomer Shved al speelminuten krijgt. Bij Cercle is er met Ugbo ook mogelijk voor het eerst een nieuwe pion bij. Corryn keert voor het eerst terug Achter de Kazerne sinds zijn vertrek. Paul Clement moet het nog stellen zonder de geblesseerden Kanté en Deman.

