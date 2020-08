Charleroi behoudt maximum na bitsige strijd tegen OHL

Een vroeg doelpunt in beide helften volstond tegen een wisselvallig OHL, dat duidelijk automatismen miste. Charleroi, dat het laatste halfuur met zijn tienen moest spelen na een schandalige overtreding van Mamadou Fall, behoudt zo het maximum van de punten. In het slot voltrok Rezaei het vonnis.

Na amper vijf minuten was het al raak voor de bezoekers. Dorian Dessoleil klom hoger dan zijn bewaker en knikte de hoekschop van Morioka voorbij een kansloze Iversen. OHL had het erg zwaar het eerste kwartier en mocht blij zijn dat het geen 0-2 werd. Gholizadeh miste onbegrijpelijk alleen voor doel op aangeven van een gretige Rezaei.

OHL claimde wat later tevergeefs een strafschop, maar het was Charleroi dat de grip op de wedstrijd behield. Tot iets voorbij het halfuur, wanneer Mercier vanuit het niets raak trof. Met een droge knal in de bovenhoek sloeg hij Penneteau en Charleroi met verstomming, op aangeven van Sowah. Het was pas het eerste tegendoelpunt van de Carolo’s.

Ook in de tweede helft vroeg doelpunt

Charleroi begon erg gretig aan de tweede periode. Gholizadeh testte al snel de vuisten van Iversen. Amper een minuut later was het weer raak. Iversen redde eerst knap oog in oog met Rezaei. De aalvlugge Fall was er als eerste bij om de rebound over de doellijn te werken. Kaveh Rezaei vergat in minuut vijftig de wedstrijd te beslissen, na slecht inspelen van doelman Iversen, niet voor het eerst in deze wedstrijd overigens.

Iets voorbij het uur ging het licht uit bij Fall. In een duel op het middenveld plantte hij zijn voet op het onderbeen van Malinov. Lambrechts was onverbiddellijk en verwees de flankaanvaller van Charleroi naar de kleedkamers.

OHL probeerde de druk op te voeren, maar het was Charleroi dat tien minuten voor affluiten genadeloos toesloeg op de tegenaanval. Rezaei kreeg loon naar werken en zorgde, op aangeven van Gholizadeh, voor de bevrijdende 1-3.

Zo behoudt Charleroi het maximum van de punten na een erg nerveuze partij tegen OHL. De thuisploeg gaf het beste van zichzelf en speelde bij momenten niet onaardig, maar kon niet verstoppen dat ze nog de nodige automatismen missen. Toch liet vooral nieuwkomer Malinov al een erg sterke indruk na.