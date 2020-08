Geen doelpunten in incidentrijke STVV- KV Oostende; KVO geeft rode lantaarn door aan AA Gent

In een erg incidentrijke wedstrijd, gekleurd met veel kaarten, moesten STVV en KV Oostende vrede nemen met een brilscore. STVV speelde meer dan een helft met zijn tienen, na een drieste tackle van Teixeira. In de tweede helft miste Skulason vanop de strafschopstip dé kans op de zege.

De thuisploeg begon erg gretig aan de partij. Lee en Colombatto waren dichtbij een vroege openingstreffer, maar zover kwam het niet. Ook twee vrije trappen op niet onaardige plaatsen leverden geen gevaar op voor de Kanaries.

KV Oostende, dat teerde op een snelle omschakeling, groeide gaandeweg in die eerste helft. Na 25 minuten was het D’Haese die na een knappe actie Steppe voor het eerst aan het werk zette. Vandendriessche knikte wat later een vrije trap van een sterk spelende D’Arpino over doel.

Het venijn van de eerste helft zat in de staart, wanneer het licht bij Teixeira uitging. De centrale verdediger maaide Sakala aan de zijlijn omver. Ref Geldhof twijfelde even, maar stuurde Teixeira naar de kleedkamers. STVV net als vorige week geruime tijd met zijn tienen, tot ergernis van Kevin Muscat.

KV Oostende rook bloed na rust en bleef hoog druk zetten op de Truiense defensie, weliswaar zonder noemenswaardige kansen in het openingskwartier van de tweede helft. Twintig minuten voor tijd kreeg KV Oostende een unieke mogelijkheid, wanneer ze op aangeven van de VAR een strafschop kregen. Ari Skulason stuurde Steppe de verkeerde kant op, maar trof de paal.

Een kwartier voor tijd werd KVO-aanvoerder Jelle Bataille uitgesloten na een erg lichte tweede gele kaart. Een erg zwaar verdict van een overigens matig leidende Frederik Gelfhof.

In een nerveuze slotfase werd er niet meer gescoord, waardoor beide ploegen met een vervelend gevoel van het terrein stapten. Bij KV Oostende is men verlost van die vervelende nul, maar misschien zat er wel iets meer in voor de Kustboys. STVV knokte zich naar een punt na alweer een vroege uitsluiting.