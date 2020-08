Veegt KV Oostende de nul van de tabellen tegen STVV?

Vanavond ontvangt STVV KV Oostende in de slotmatch van de derde speeldag van de Jupiler Pro League. STVV begon met een zege tegen AA Gent en verloor vorige week kansloos op bezoek bij Anderlecht. KV Oostende behaalde nog geen enkel punt en deelt de rode lantaarn met AA Gent.

Maar het moet gezegd: de Kustboys speelden zowel tegen Beerschot als Charleroi goed mee. De twee nederlagen met het kleinste verschil zijn dan ook een hard verdict voor T1 Blessin, die vorige week zijn team nog roemde om het geleverde werk en spel.

Blessin kiest overigens voor dezelfde 18 namen dan vorige week. Bätzner heeft de groepstraining alweer hervat, maar de wedstrijd van maandag komt nog te vroeg voor de middenvelder.

Alexander Blessin kiest voor dezelfde 18 spelers die de verplaatsing naar Charleroi maakten. Bekijk hier die 18 namen 👉 https://t.co/mi9403XhUV #STVKVO pic.twitter.com/5goO4l7rm8 — KV Oostende (@kvoostende) August 23, 2020

Bij STVV wordt het schuiven voor Kevin Muscat. Aanvoerder Steve De Ridder werd afgelopen week geopereerd aan de schouder en is een tijdlang out. Sankhon zit dan weer een schorsingsdag uit na zijn drieste ingreep op Jeremy Doku vorige week.

Veegt KV Oostende de vervelende nul van de tabellen, of is het STVV dat met een tweede thuiszege op rij van een geslaagde competitiestart mag spreken? Opvallend: KV Oostende verloor de voorbije twee wedstrijden met 1-0. Maar ook STVV-KV Oostende eindigde in drie van de voorbije vier jaren op een 1-0 zege van de Kanaries.

