Essevee veegt de nul weg na demonstratie tegen lamentabel Waasland-Beveren

De kop is eraf, de nul is weg voor Zulte Waregem. Het haalde het in eigen huis al bij al makkelijk van Waasland-Beveren

Zulte Waregem kreeg na een teleurstellende 0 op 6 al meteen enkele spandoeken van de fans te verwerken in het stadion - lees er HIER nog eens meer over. Francky Dury van zijn kant besefte het belang van de thuismatch tegen Waasland-Beveren en koos met Jannes Van Hecke voor de eigen jeugd in de basis. Sissako was het kind van de rekening, Opare kwam na zijn blessure opnieuw op rechtsachter.

Geschenkjes

Nicky Hayen van zijn kant liet met Efford en Albanese een paar pionnen die de voorbije weken al hadden indruk gemaakt op de bank, Milosevic moest voor oorlog gaan zorgen tegen Pletinckx, Deschacht en co. Na 45 minuten had iedereen daar genoeg van gezien: het werd helemaal niks voor de man uit Niksic.

Als je een match niet kan winnen, is het goed als je hem niet verliest. Een wijsheid die zo van Johan Cruijff zaliger zou kunnen zijn gekomen en die we vrijdagavond hoorden van Yves Vanderhaeghe na Kortrijk - Eupen. Wel: bij de Wase Leeuwen hadden ze die wedstrijd gemist.

En dus gaven ze maar wat doelpunten in geschenkverpakking weg aan Zulte Waregem. Eerst was er lamentabel uitvoetballen van Pirard. Van Hecke zat ertussen, via Berahino belandde de bal bij Vossen en die poeierde knap in de winkelhaak: 1-0 bij de rust.

Eerste driepunter

Na de koffie haalde de ingevallen Albanese meteen Opare neer, waardoor Bruno vanop de stip kon verdubbelen. En nog was het niet over met hele vroege kerstcadeautjes uitdelen: Govea profiteerde na een bizarre wandeltocht van doelman Pirard.

Koita werd ontelbare keren in de lucht aangespeeld tegen Seck of Deschacht en werd er om de langen duur moedeloos van. Daan Heymans kon een kwartier voor tijd op aangeven van de VAR wel nog zijn derde van het seizoen tegen de touwen werken, al was dat niet meer dan een druppel op een hete plaat.

Essevee pakt zijn eerste driepunter van het seizoen en komt zo met 3 op 9 naast onder meer Waasland-Beveren in de stand, al was het klasseverschil aan de Gaverbeek toch wel vrij groot. De score had nog kunnen oplopen via Berahino, Vossen & co, maar het was wachten tot Gianni Bruno en de slotminuut om het orgelpunt te zetten: 4-1.