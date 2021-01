Beerschot en KAA Gent raken niet verder dan een 1-1 gelijkspel

Beerschot en KAA Gent hebben deze middag 1-1 gelijkgespeeld. Coulibaly opende de score voor de thuisploeg, maar net voor de rust zorgde Kums via een strafschop voor de 1-1 eindstand.

De wedstrijd leek niet beter te kunnen beginnen voor Beerschot, want na nog geen 10 minuten werd Holzhauser gehaakt in de zestien. Strafschop en de Oostenrijker kreeg zelf de kans om de score te openen, maar hij liet het liggen dankzij een uitstekende reflex van Bolat.

De 1-0 viel even later uiteindelijk toch. Sanyang had een uitstekende actie in huis en kon de bal nog net breed leggen voor Bolat er tussen kon zitten. Een open doel dus en het was Coulibaly die de bal maar had binnen te duwen.

KAA Gent werd daarna sterker en ze kregen enkele kansen om de gelijkmaker op het bord te zetten. Dorsch, Depoitre en Kums kwamen er dichtbij, maar telkens lag Mike Vanhamel in de weg.

Net voor de rust kwam een schot van Dorsch tegen de hand van Frans. De VAR kwam ertussen en zo kregen ook de Buffalo’s een strafschop. Kums liet deze kans niet liggen en duwde de 1-1 tegen de netten. 1-1 was ook de ruststand.

Tweede helft

In de tweede helft was KAA Gent de betere ploeg en de beste kans kwam via de voet van Mohammadi. De verdediger haalde van ver uit en Vanhamel had een goede reflex nodig om de bal uit zijn doel te houden.

Ook Beerschot kon af en toe nog eens gevaarlijk zijn. Eerst trapte Suzuki op Bolat en even later was Van Den Bergh te verrast nadat Bolat onder de bal doorging. Daarna kregen we niet veel meer te zien en dus was 1-1 de logische eindstand.

Beide ploegen schieten daar niet al te veel mee op. Beerschot komt zo op de zesde plaats in het klassement en KAA Gent volgt op de elfde plaats. Beerschot speelt deze week een inhaalwedstrijd tegen Cercle Brugge en zondag wacht Club Brugge. KAA Gent neemt het volgend weekend op tegen Antwerp.