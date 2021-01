KAA Gent zonder Vadis en Yaremchuk op bezoek bij Beerschot

Om 16u staat in de Jupiler Pro League de wedstrijd tussen Beerschot en KAA Gent op het programma. Bij Beerschot hopen ze opnieuw punten te pakken na een 0 op 12, terwijl de Buffalo's het zonder Yaremchuk en Vadis moeten doen.

Beerschot kon in haar laatste vier wedstrijden geen punten meer pakken en daardoor is de club weggezakt naar de achtste plaats in het klassement. Ook de motor van Holzhauser stokt, maar met 11 goals en 9 assists in 18 wedstrijden blijft de Oostenrijker de man om in de gaten te houden.

Bij KAA Gent draait het de laatste weken iets beter. De Buffalo's hebben 9 op 12, maar ze missen twee sterkhouders tegen Beerschot. Zo kan Hein Vanhaezebrouck niet rekenen op Vadis en Yaremchuk.

Wat kan KAA Gent op het veld van Beerschot?