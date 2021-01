Vooraf

Genk speelt in Kortrijk al zijn tweede partij uit 2021. Het doet dat met dezelfde elf die Eupen inblikten. Als Genk ook in het Guldensporenstadion zegeviert, wipt het voorlopig over Club Brugge naar de leiding. Bij Kortrijk ook slechts één wijziging: Mboyo is vertrokken naar STVV, Van der Bruggen komt zo weer in het elftal. Hopelijk krijgen we voldoende te zien, want het is wel erg mistig rond de Kortrijkse thuishaven.