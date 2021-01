Genk laat na de pauze van zijn pluimen in mistig Kortrijk: negentiende van Onuachu levert Limburgers geen punten op

Een dichte mist hing zaterdagavond rond het Guldensporenstadion. Was het daardoor dat Genk niet zijn beste wedstrijd speelde? Het kan daar eigenlijk niet aan liggen, want in de eerste helft dreigde Genk wel meermaals. Na de koffie was KV Kortrijk gewoon veel beter.

Topschutter Onuachu had met zijn hattrick in Eupen nog maar net getoond hoe vlot hij de weg naar doel vond en ook in Kortrijk was de Nigeriaan constant betrokken bij het doelgevaar. Reeds in de eerste tien minuten had hij een eerste keer kunnen scoren. Zijn schot bleef binnen het bereik van Ilić.

Even voorbij het kwartier een dubbele kans dan voor Genk. Derijck blokte eerst Toma af en vervolgens keerde Ilić het schot van Bongonda. Geen 0-1 dus, maar halverwege de eerste helft wel 1-0. De Sart kopte door naar Guèye en die rondde via een prima plaatsbal mooi af. Afwerken aan honderd procent was dat, want het was de enige Kortrijkse kans in de eerste helft.

Na het doelpunt kende de ploeg van Vanderhaeghe wel een goed kwartier: Kortrijk zat er dicht op. Genk moest toch even bekomen, maar zette met het einde van de eerste helft nog eens aan voor een offensief. Onuachu knalde van dichtbij ruim voorlangs. Hij leek zijn torinstinct thuis gelaten te hebben, maar vier minuten voor rust kopte hij dan toch aan de tweede paal raak op de perfecte voorzet van Muñoz.

Genk vertrokken om erop en erover te gaan? Niet zo snel, want de Kerels kwamen veel beter uit de kleedkamers. De Sart kopte een voorzet nog richting Guèye. Vukovic kon ingrijpen en zo werd het een hoekschop. De tweede Kortrijkse treffer zou er even later alsnog komen. Guèye kon de bal als het ware in doel lopen.

De Senegalees was natuurlijk helemaal in zijn sas met die twee doelpunten en leek zelfs op een hattrick af te stevenen. Guèye verscheen alleen voor doel, maar zijn stifter geraakte niet over Vukovic. Nadat het een hele tijd had onder gelegen, liet Genk zich eindelijk toch ook nog eens zien. Muñoz kopte voorlangs.

Dit was zowat het enige dat de nummer 2 uit de rangschikking in de tweede helft te bieden had. Heel pover dus. De Sart en Chevalier - terug op het oude nest - kwamen nog in de buurt van de 3-1. Het bleef bij 2-1, ook al goed genoeg voor KVK om zijn derde thuisoverwinning op rij te pakken. Genk verloor twee van zijn laatste drie uitduels.