Brengt Onuachu Genk voorlopig aan de leiding of houden troepen van Vanderhaeghe de punten thuis?

Paul Onuachu was al bezig aan een uitstekend seizoen bij KRC Genk en opende 2021 met een hattrick tegen Eupen. Is de Nigeriaan nu helemaal los en trekt hij de lijn door in Kortrijk? Of kan de ploeg van Yves Vanderhaeghe stokken in de wielen steken bij de nummer twee in de stand?

KV Kortrijk van zijn kant is het jaar 2020 best goed geëindigd, met een 6 op 9 na twee opeenvolgende thuisoverwinningen. Niet slecht als Standard en Gent op bezoek komen. De uitnederlaag werd geleden op het veld van... KRC Genk. Al een eerste indicatie van hoe het kan lopen. Desalniettemin krijgt Kortrijk de kans zijn thuisreputatie nog wat te verstevigen en zijn plek in de linkerkolom te bevestigen. Sinds Genk uitpakte met die geweldige reeks van zeven overwinningen op rij, lijkt het de voornaamste concurrent voor Club Brugge in dit kampioenschap. Met een overwinnig in Kortrijk wipt Genk alleszins voorlopig naar de leiding, in afwachting van de match van Club zondagavond. Blijft Onuachu scoren aan de lopende band? Zoja, dan is de kans groot dat er alweer een goed resultaat uit de bus komt. Terugkeer van Chevalier Kortrijk moet het stellen zonder een viertal spelers. D'Haene, Badamosi, Sainsbury en Rougeaux liggen allen in de lappenmand. Het kan wel dat de teruggehaalde Chevalier zijn wederoptreden maakt in het Guldensporenstadion. Dries Wouters is er niet bij in de Genkse selectie na overleg met Van den Brom. Dæhli en Seigers ontbreken eveneens, wegens kleine kwaaltjes. Boekt Genk al zijn tweede overwinning van het jaar of kan Kortrijk verrassen? Denk je het antwoord te weten, waag dan je kans bij BETFIRST!





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KV Kortrijk - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.