Ademruimte voor Malinwa: uitgerekend 'Geoffke Deurne-Noord' speelt gehavend Antwerp in tien dolle minuten helemaal zoek

KV Mechelen heeft zichzelf wat meer ademruimte gegeven onderin, door nu ook Antwerp te kloppen. In tien dolle minuten was Geoffrey Hairemans tegen zijn ex-ploeg de man die het verschil maakte.

Royal Antwerp moest het jaar 2021 aanvatten zonder vijf spelers die in quarantaine zaten, waaronder basisklanten Mbokani en Ampomah. Doordat ook Mbenza niet kon spelen, moest The Great Old zonder echte vaste spits aantreden Achter de Kazerne.

Flink bijsturen

Doelman Butez is dan weer geblesseerd, waardoor er met Beiranvand, De Sart, Miyoshi en Batubinsika vier nieuwe namen in de basiself van Rudi Cossey - ook nieuwe T1 Frank Vercauteren zat nog in quarantaine. Bij de thuisploeg zat Wouter Vrancken na een coronaperiode dan weer op de bank. Hij verwees Kaboré naar de bank ten gunste van Bateau.

De diepste man bij Antwerp? Dat was vaak Miyoshi. Hij werd echter ook vaak aangespeeld zoals Mbokani: met hoge ballen. En Miyoshi is - om het met een understatement te zeggen - morfologisch toch een ietwat ander type. De beste kans van stamnummer 1 voor de koffie was wél een kopkans, Refaelov mikte de open kans onbegrijpelijk naast.

Aan de overkant had Schoofs de paal geviseerd, Hairemans zag een poging op een corner net naast gaan. Licht overwicht, maar geen doelpunten voor de thuisploeg dus voor de koffie in een bijzonder koud Achter de Kazerne - zonder supporters bevries je nog meer.

Hairemans de man

Na de pauze leek het even op hetzelfde elan door te gaan, toen Beiranvand redde op een inzet van Hairemans en Schoofs een aflegger van Engvall niet omzette in een echte kans. Maar nog voor het uur was het wél raak.

Schoofs met een prima actie en een schot, de Iraanse goalie meteen geveld. En Malinwa ging op zijn elan door: Hairemans maakte er twee minuten later op aangeven van Engvall knap 2-0 van tegen zijn ex-ploeg. Ook op zo'n moment is het jammer dat er geen publiek aanwezig is.

Met zijn tweede van de namiddag deed Hairemans in tien dolle minuten uiteindelijk de boeken zelfs helemaal dicht voor Antwerp. Stamnummer 1 laat de kans liggen om (even) derde te worden in de stand. Mechelen vergroot de kloof op Cercle Brugge en Moeskroen tot respectievelijk vijf en zes punten en kan iets vrijer ademhalen.