Aanvallende zorgen voor Vercauteren door 'coronaquarantaine', aanvallende transfer op til bij Malinwa

Vuurdoop voor Frankie Vercauteren, die met Antwerp op zoek gaat naar een eerste driepunter op bezoek bij KV Mechelen. Met toch wel wat donkere wolken boven de wedstrijd.

Zo moet Vercauteren het doen zonder een aantal basispionnetjes, door het breken van een coronaquarantaine met de feestdagen.

Benavente is nét op tijd teruggekomen, voor Mbokani, Hongla, Ampomah, Mbenza en Junior Pius is er minder goed nieuws.

En dus toch wel wat andere namen in de selectie, waarbij het een beetje afwachten is wie Vercauteren in de spits zal zetten.

Ook bij Mechelen is een spits er niet bij: Togui zit niet in de kern. Mogelijk heeft hij zijn laatste match gespeeld en is er een vervanger uit Duitsland onderweg.

